- Le début de la construction de la dernière installation de GIE à Dortmund est prévu pour 2024

Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, prévoit de commencer la construction d'une nouvelle installation ICE à Dortmund cette année. Selon leur déclaration, l'autorité ferroviaire fédérale a accordé l'approbation de planification nécessaire pour ce projet important. Michael Peterson, membre du conseil d'administration de DB chargé du trafic longue distance, a exprimé son excitation en déclarant : "L'obtention du permis de construire pour la nouvelle usine ICE à Dortmund est une excellente nouvelle pour les voyageurs ferroviaires en Allemagne. J'attends avec impatience la cérémonie de pose de la première pierre plus tard dans l'année." L'investissement de plus de 400 millions d'euros dans cette nouvelle usine ICE devrait être terminé d'ici 2027, générant environ 500 emplois.

La construction aura lieu sur un terrain de 25 hectares situé dans la gare de fret Westfalia, qui a cessé ses activités en 2007. Ce site appartient lui-même à DB et se trouve à proximité du port de Dortmund. Les plans pour ce projet ont été en cours de préparation depuis longtemps.

D'ici la fin de la décennie, la flotte ICE est prévue pour augmenter, passant de plus de 400 à plus de 450 trains. Cette expansion nécessite l'ajout de plus de installations de maintenance et d'espaces de stationnement pour le railway.

