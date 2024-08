- Le début de la célébration nuptiale de la princesse Martha Louise

Les festivités pour le mariage de la princesse norvégienne Martha Louise avec le self-proclamé chaman Durek Verrett ont commencé. Le couple a convié ses invités jeudi soir à un événement de "rencontre" à l'hôtel d'Ålesund, marquant le lancement d'une fiesta de trois jours dans l'ouest de la Norvège.

Le thème de l'événement était "sexy et stylé", que les invités, principalement de Norvège et des États-Unis, ont interprété différemment, comme le montrent les images de l'agence de presse norvégienne NTB et "Aftenposten". Plusieurs invités ont opté pour des couleurs vives, les femmes étant attirées par les paillettes et les talons aiguilles.

La princesse héritière Mette-Marit, belle-sœur de la mariée, a été vue par les caméras avant d'arriver à l'événement à Ålesund, portant une veste en jean, un jean roulé serré, des baskets blanches et un masque facial. "Aftenposten" a décrit sa tenue comme "Justin Timberlake 2001 avec une touche de Corona". Il n'est pas clair si elle est entrée dans la même tenue. Les détails de la fête de l'hôtel sont restés mystérieux, car les médias conviés ont eu droit seulement à un aperçu rapide du couple - Martha Louise et Verrett, apparus en harmonie, vêtus de rose.

La princesse et l'Américain Verrett sont prévus pour échanger leurs vœux samedi dans le village voisin de Geiranger. Après les célébrations à Ålesund, la fête du mariage est attendue pour naviguer en bateau à travers le Geirangerfjord jusqu'à Geiranger vendredi, où une autre fête prénuptiale avec un clin d'œil latino-américain les attend. Le roi Harald V et la reine Sonja (tous deux âgés de 87 ans) n'ont pas assisté à l'événement inaugural, mais sont prévus pour participer à la cérémonie de mariage elle-même.

Les invités ont apprécié la première soirée de la cérémonie, remplie d'enthousiasme et d'impatience pour l'événement principal. Après la réunion, tout le monde a hâte à la cérémonie de samedi à Geiranger.

