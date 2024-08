- Le début de la Bundesliga il y a deux décennies s'est transformé en un scénario d'horreur pour le chauffeur de bus de Schalke.

La saison 2004/2005 de Bundesliga commence par le match entre SV Werder Bremen et FC Schalke 04, qui est le premier jour de travail en tant que chauffeur de bus permanent pour l'équipe de Schalke pour Lars, un motard de 29 ans, fan d'AC/DC et de Metallica, et batteur dans un groupe de heavy metal. Il accueille ce défi avec enthousiasme, même s'il n'a pas besoin qu'il soit aussi intense qu'il y a vingt ans.

Lars, un supporter inconditionnel des Royal Blues qui se souvient encore de ses années à encourager dans le Block 5 du Parkstadion et à inscrire ses quatre fils en tant que membres de S04 le jour de leur naissance, conduit l'équipe au match d'ouverture à Bremen. Après que l'entraîneur Jupp Heynckes et l'équipe, y compris les nouveaux arrivants Ailton et Mladen Krstajic de Bremen, aient disparu dans les vestiaires du Weserstadion, il commence à préparer le repas d'après-match, généralement congelé et transporté de Gelsenkirchen pour les matchs à l'extérieur. Pour éviter de rester à l'arrêt et pour fournir de l'énergie aux fours surchauffés, il demande des informations sur les prises de courant à un membre du personnel de sécurité.

"Le membre du personnel m'a montré une pièce remplie de fils et d'une prise libre. J'ai branché mon rallonge." De retour dans le transport, les fours sont déjà en train de chauffer lorsque retentit une explosion assourdissante dans tout le stade, suivie de l'arrêt de l'interphone, du tableau d'affichage et des projecteurs. Lars se demande "pourquoi tant de chaos a éclaté si soudainement, avec des gens qui fuyaient en toute hâte devant mon bus". Une fois qu'il regarde vers la porte Marathon, il voit le stade dans l'obscurité totale. Panne de courant !

Quand il voit d'autres personnes inspecter la pièce d'où son câble mystérieusement mène à son bus, Lars craint le pire. Submergé par la culpabilité et les nerfs, "je suis sorti du véhicule, j'ai agi nonchalamment et j'ai écouté attentivement pour déterminer la véritable cause de l'agitation".

Une soirée agitée dans le noir

Alors que les lumières s'éteignent dans le stade Werder bondé, qui accueille 42 500 spectateurs, les fans allument leurs briquets, chantent des chansons et les supporters de Schalke parviennent à vider les stands de bière dans la section visiteurs. Pendant ce temps, les téléspectateurs d'ARD à la maison doivent se contenter d'un émission de télévision, avec Roberto Blanco qui interprète "Ein bisschen Spaß muss sein" pour maintenir l'ambiance. Le suspect sur place est moins amusé, peut-être déjà préoccupé par son assurance responsabilité et les clauses de son contrat de travail.

Depuis que son câble est passé inaperçu plus tard et que l'inspection de la salle de distribution semble terminée, le chauffeur de bus décide maintenant de détruire les preuves. Il débranche secrètement son câble de la prise et cache la rallonge dans les profondeurs du bus, comme si elle n'avait jamais quitté Gelsenkirchen. Avec l'accord des parties concernées, il redémarre son bus, met un CD d'AC/DC et prépare les repas comme prévu.

Le match d'ouverture entre Werder et Schalke commence finalement sous lumière de secours avec une heure de retard, et Nelson Valdes marque le but le plus tardif de l'histoire de la Bundesliga à 23h15 pour une victoire 1-0 de Werder Bremen.

Après que l'équipe et les entraîneurs aient été nourris, et que le bus reprenne la route de Gelsenkirchen tard dans la nuit, Lars apprend à la radio qu'un excavateur lors de travaux de construction est suspecté d'avoir sectionné un câble électrique, causant la panne de courant. Le lendemain, la société de

