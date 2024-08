- Le débat sur le prochain budget de l'État

Dans le débat sur le prochain budget de l'État, le ton entre les partenaires de la coalition devient plus tranchant. La présidente de l'État et ministre de la numérisation du FDP, Lydia Hüskens, a déclaré au "Magdeburger Volksstimme" : "L'État est à bout de souffle." Elle demande une concentration sur les projets qui servent au développement de l'État, par exemple dans l'économie, l'infrastructure, la recherche, l'éducation et la numérisation.

Par exemple, dans le ministère des Affaires sociales dirigé par le SPD, il n'y a presque pas eu de mesures concrètes de réduction des coûts jusqu'à présent. En ce qui concerne la loi sur la promotion des enfants, Hüskens a déclaré : "Ni les employés ni les gens ne perçoivent une amélioration."

Le SPD a répliqué dans un communiqué. "Au lieu de s'immiscer dans les autres ministères, la ministre Hüskens devrait se concentrer sur son propre domaine de responsabilité", a déclaré la présidente de l'État du SPD, Juliane Kleemann. "Un progrès notable dans la numérisation de Saxe-Anhalt n'a pas encore atteint les gens."

Pour les sociaux-démocrates, la discussion actuelle sur le budget double 2025/26 et les demandes de réduction du FDP sont "inquiétantes et inacceptables". "La politique d'économie et la discussion qui en découle nuisent à l'État. Nous avons besoin de pas en avant, d'investissements et d'une politique orientée vers l'avenir", a déclaré le président de l'État du SPD, Andreas Schmidt.

"Les débats financiers à la Lindner ne sont pas utiles et nous rejetons l'idée de vouloir économiser sur les enfants et les familles, surtout dans l'éducation de la petite enfance, les systèmes de sécurité sociale et la promotion équitable de toutes les couches de la population doit être renforcée", a déclaré le SPD.

En Saxe-Anhalt, la CDU, le SPD et le FDP gouvernent ensemble. Les prochaines élections de l'État auront lieu dans deux ans. Actuellement, il y a de vifs débats sur le budget pour les deux prochaines années.

Des "réunions à cinq" ont lieu avec les ministres

Le mardi, le porte-parole du gouvernement Matthias Schuppe a rapporté que des "réunions à cinq" avaient maintenant lieu dans les négociations. Le ministre-président Reiner Haseloff (CDU), ses adjoints Armin Willingmann (Science, SPD) et Lydia Hüskens (Infrastructure, FDP), et le ministre des Finances Michael Richter (CDU) discutent actuellement individuellement avec les ministres spécialisés respectifs du budget. On ne sait pas encore combien les demandes sont actuellement supérieures aux fonds disponibles.

En juin, les demandes étaient supérieures de plus de trois milliards d'euros aux fonds disponibles pour les deux années 2025 et 2026. Avec les projets financés, les partenaires de la coalition peuvent encore fixer leurs priorités avant les élections. L'État avait auparavant prévu un volume d'environ 14 milliards d'euros par an.

Le secteur financier, en particulier le FDP, est très impliqué dans les négociations budgétaires, car il plaide en faveur de la réduction des coûts dans divers secteurs. Malgré cela, le SPD critique vivement leur approche, affirmant que les débats de

