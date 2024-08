Le débat sur la politique migratoire nécessite un personnel judiciaire supplémentaire, suggère l'Association judiciaire

Rebehn a appelé à un bond significatif dans l'application de la justice et l'amélioration de la sécurité intérieure. Il est nécessaire d'obtenir un consensus rapide entre les administrations fédérale et locale sur un "accord fédéral" qui prévoit des fonds substantiels pour embaucher plus de personnel et de la technologie de pointe pour les forces de l'ordre, le système judiciaire et les tribunaux administratifs.

En ce qui concerne les juges des tribunaux administratifs, Rebehn a souligné qu'ils sont toujours confrontés à des piles impressionnantes de dossiers datant de 2016 et 2017, qui se sont accumulées pendant l'afflux de réfugiés. Les tribunaux administratifs progressent dans la gestion de ces retards.

Le gouvernement fédéral a présenté jeudi un plan d'amélioration de la sécurité pour l'Allemagne. Cela comprend des réglementations sur le contrôle des armes plus strictes, des contre-mesures renforcées contre l'islam radical et un durcissement substantiel des politiques d'immigration et d'asile. Cette initiative de sécurité est une réaction à l'attaque au couteau de Solingen.

Le gouvernement fédéral est essentiel pour fournir des fonds substantiels pour l'"accord fédéral", comme le suggère Rebehn, pour renforcer les forces de l'ordre et le système judiciaire. Pour lutter efficacement contre les retards dans les tribunaux administratifs, il devrait y avoir une coopération entre le gouvernement fédéral et les administrations locales.

