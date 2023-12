Faits marquants de l'histoire

Le Danois Thomas Bjorn nommé capitaine de l'Europe pour la Ryder Cup 2018

Bjorn devient capitaine de l'équipe européenne pour 2018

Le Danois a participé à sept Ryder Cups

Le prochain tournoi aura lieu en France

Bjorn, 45 ans, sera le premier Scandinave à diriger l'Europe lors de l'épreuve par équipes la plus prestigieuse du golf, qui se déroulera pour la première fois en France.

Il a fait partie de l'équipe gagnante à trois reprises en tant que joueur, en 1997, 2002 et 2014, et a été vice-capitaine non joueur à quatre reprises, y compris lors de la défaite 17-11 d'octobre à Hazeltine sous la direction de Darren Clarke, qui a mis fin au règne de l'Europe pendant huit ans .

Avec 15 titres de l'European Tour depuis son année de début en 1996, Bjorn est le golfeur danois le plus titré, et il a été le premier de son pays à participer à la Ryder Cup.

"C'est l'un des plus beaux jours de ma carrière", a déclaré Bjorn après avoir été désigné capitaine par un jury de cinq personnes, devant son collègue écossais Paul Lawrie, nommé en 2016.

"J'ai vécu et respiré le Tour européen pendant si longtemps, et maintenant je vais faire la même chose avec la Ryder Cup pour les deux prochaines années. Je suis très impatient de m'atteler à cette tâche.

"J'ai étudié beaucoup de capitaines en tant que joueur et en tant que vice-capitaine et je me suis toujours demandé ce que cela ferait d'être à la tête d'une équipe de 12 grands joueurs.

"Maintenant, c'est mon tour de le faire et c'est un moment très excitant pour moi".

Le jury de sélection était composé de Clarke, de ses prédécesseurs Paul McGinley et Jose Maria Olazábal, du directeur général de l'European Tour, Keith Pelley, et du vainqueur de la Race to Dubai, Henrik Stenson, également membre du comité du tournoi du circuit.

Keith Pelley a déclaré que Bjorn avait été choisi pour son expérience, son engagement et sa passion.

"Il veut que la Ryder Cup soit le plus grand événement sportif possible. Je suis donc convaincu que ces caractéristiques feront de lui un grand capitaine de Ryder Cup", a déclaré le Canadien.

L'Europe avait remporté six des sept dernières Ryder Cup avant d'être écrasée par l'équipe de Davis Love dans le Minnesota.

L'édition 2018 se déroulera au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, à 25 km du centre de Paris. Ce sera seulement la deuxième fois que le tournoi sera organisé en Europe continentale.

Source: edition.cnn.com