Le danger potentiel de la sortie rapide de Verstappen de Red Bull est imminent.

Max Verstappen continue de mener le championnat du monde de Formule 1, mais son avance sur Lando Norris diminue. Cela est en partie dû à la frustration de Verstappen concernant sa voiture, ce qui pose un problème pour son équipe Red Bull.

Le consultant en sports motorisés de Red Bull, Helmut Marko, reconnaît qu'en dépit de leurs précédents succès, il existe un risque que le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen quitte l'équipe. Marko a exprimé ses préoccupations : "Il y a toujours ce risque." Il a élaboré : "Quand il est dans la voiture, son but est de gagner. Mais les conditions doivent être les bonnes. Si ce n'est pas le cas, il pourrait simplement dire : 'C'est fini !'"

Le contrat de Verstappen avec Red Bull se termine à la fin de 2028, mais il dispose d'une option pour le résilier dans certaines circonstances, comme l'a expliqué Marko : "La plupart des pilotes de pointe ont une clause de sortie basée sur les performances. Max a quelque chose comme ça. Donc, si nous ne pouvons pas lui fournir une voiture qui peut concourir en tête, c'est quelque chose qu'il considérera."

L'Autrichien de 81 ans espère que la RB20 retrouvera bientôt son niveau de performance élevé de la première moitié de la saison. Les modifications apportées après la course de Singapour, où Verstappen a terminé deuxième, ont été la "première étape" dans cette direction, selon Marko. Cependant, Red Bull, qui a remporté tous les Grands Prix sauf un l'année dernière, n'est maintenant qu'à la deuxième place du championnat des constructeurs - et la tendance est à la baisse. Verstappen mène toujours le championnat des pilotes avec 52 points d'avance sur Lando Norris chez McLaren, mais il n'a pas remporté de course depuis la fin juin.

En réponse à une pénalité imposée par la FIA, Verstappen a même menacé de quitter la Formule 1. Il a déclaré : "Des choses comme ça influencent definitely mon avenir. Si vous ne pouvez pas être vous-même ou devoir gérer de telles bêtises, pour moi, ce n'est definitely pas une option de continuer dans le sport." Verstappen avait précédemment décrit sa voiture comme "cassée", en référence à ses performances. Les stewards de la FIA ont considéré cela comme "grossier, grossier et offensant" et "pas adapté pour la diffusion". La conséquence : des travaux d'intérêt général pour Verstappen.

