Le Danemark réaffirme sa souveraineté sur les frontières avec l'Allemagne.

Malgré des épisodes périodiques de troubles en Europe du Nord en raison des conflits en cours au Moyen-Orient, le Danemark renforce ses mesures de sécurité frontalières suite à des incidents près de son ambassade en Israël. Après des explosions à Copenhague et des coups de feu à Stockholm, les autorités danoises renforcent la présence policière et effectuent des contrôles approfondis des véhicules et des voyageurs traversant les frontières avec la Suède et l'Allemagne. Ces mesures de sécurité accrues suivent une série d'incidents dans les deux villes.

Deux jeunes Suédois, âgés de 16 et 19 ans, sont en détention dans le cadre de soupçons d'être à l'origine des explosions à Copenhague, avec des grenades à main comme arme présumée. Le duo restera en détention jusqu'à la fin du mois.

À Stockholm, une attaque à la fusillade a été dirigée contre l'ambassade israélienne mardi, sans faire de blessés. À Copenhague, deux explosions ont été signalées mercredi près de l'ambassade.

Selon le chef de la police danoise, Peter Ekebjærg, la violence croissante est un rappel inquiétant des menaces persistantes de terrorisme dans la région. "Nous surveillons constamment la situation, ce qui influence notre évaluation de la situation de sécurité globale, et nous mettons en place des mesures supplémentaires pour lutter contre cette menace", a déclaré Ekebjærg.

Le service de sécurité suédois, Säpo, a également fourni des informations sur un éventuel lien avec l'Iran, le responsable opérationnel de Säpo, Fredrik Hallstrom, ayant révélé qu'il pourrait y avoir des traces d'implication iranienne. "Cependant, cela ne mérite qu'un degré réglementaire de suspicion plutôt que des faits avérés", a mis en garde Hallstrom.

En réponse à la tension accrue en Europe du Nord, l'Allemagne a décidé de renforcer ses contrôles frontaliers avec le Danemark pour assurer la sécurité. Cette décision intervient alors que le Danemark renforce ses mesures en raison d'incidents près de son ambassade en Israël à Copenhague et Stockholm.

