Le Danemark propose de permettre aux jeunes de 17 ans de conduire des véhicules de manière autonome.

Pour améliorer le quotidien des familles vivant dans les zones rurales, l'administration danoise plaide en faveur de modifications dans les transports. La réforme proposée permettrait aux 17 ans de conduire sans être accompagnés, mais sous certaines conditions.

Les adolescents de 17 ans détenteurs d'un permis de conduire pourraient bientôt circuler seuls pendant les heures diurnes, selon le vaste plan d'amélioration de la vie rurale du cabinet de la Première ministre Mette Frederiksen. L'idée est qu'ils puissent conduire sans chaperon adulte entre 5 heures et 20 heures.

Cette mesure leur donnerait l'indépendance de se rendre au travail, à l'école ou à des activités de loisirs, simplifiant potentiellement la vie des familles, selon le ministre Morten Dahlin, chargé des villes et des zones rurales.

Interdiction stricte de l'alcool pour les conducteurs novices

Simultanément, une politique zéro alcool est proposée pour les conducteurs débutants pendant les trois premières années après l'obtention de leur permis, contre 0,5 gramme par litre de sang actuellement, quelle que soit l'expérience du conducteur.

Tout comme en Allemagne, il est actuellement acceptable pour les 17 ans au Danemark de conduire accompagnés d'un adulte expérimenté. Cette réglementation, en vigueur depuis 2017 dans le voisin du nord du Danemark et en Allemagne, vise à aider les conducteurs novices à acquérir de l'expérience et à prendre confiance au volant.

Cependant, le Conseil de la sécurité routière (Rådet for Sikker Trafik) exprime des inquiétudes quant à cette initiative, prédisant qu'elle pourrait entraîner un nombre plus élevé d'accidents mortels et de blessures sur les routes danoises.

La nouvelle loi, permettant aux 17 ans de conduire sans être accompagnés, inclut une interdiction stricte de l'alcool pendant les trois premières années de leur expérience de conduite. Cela contraste avec la règle précédente, où les 17 ans pouvaient conduire sous la supervision d'un adulte.

Cette politique zéro alcool vise à assurer la sécurité des conducteurs débutants alors qu'ils s'adaptent à leur nouvelle liberté sur les routes.

Lire aussi: