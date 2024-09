Le Danemark distribue des fonds d'assistance militaire importants et exploite des ressources financières russes gelées.

19:58 Direction de la centrale nucléaire de Zaporijjia accuse l'Ukraine d'avoir attaqué une sous-station voisine

La direction de la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous gestion russe, affirme qu'une sous-station voisine a été attaquée par des forces ukrainiennes, détruisant un transformateur. Dans une annonce Telegram, ils déclarent que des tirs d'artillerie ont touché un transformateur à la sous-station "Raduga" au centre-ville d'Enerhodar, dans le sud-est de l'Ukraine, selon Reuters. L'incident est qualifié de "nouvel acte de terrorisme visant à déstabiliser la situation dans la zone résidentielle autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia". Une photo de fumée s'élevant du toit d'un bâtiment a également été partagée. Les rapports indiquent que l'alimentation en énergie d'Enerhodar n'a pas été affectée. La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe avec six réacteurs, a été prise par les forces russes depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Les deux factions s'accusent régulièrement de mener ou de planifier des attaques contre la centrale.

20:31 La Norvège envisage d'élever une clôture le long de sa frontière avec la Russie

La Norvège pourrait ériger une clôture le long de sa frontière avec la Russie, selon la ministre de la Justice Emilie Enger Mehl. "Une clôture frontalière est intéressante car elle dissuade et inclut également des capteurs et une technologie pour détecter les mouvements près de la frontière", a déclaré Mehl à NRK dans une interview. L'administration norvégienne étudie actuellement plusieurs mesures de sécurité supplémentaires le long des 198 kilomètres de frontière, telles que l'augmentation du personnel frontalier ou l'intensification de la surveillance, en plus de l'érection d'une clôture. Mehl s'est rendue en Finlande cet été pour observer comment le pays avait renforcé sa frontière de 1,340 kilomètres avec la Russie. La Finlande a fermé toutes les пересечения frontaliers avec la Russie à la fin de 2023 après l'entrée de plus de 1 300 migrants de pays tiers sans documents suffisants pendant une période de trois mois. La Finlande accuse la Russie de "guerre hybride".

17:21 Le Danemark accorde son approbation pour un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine

Le Danemark a autorisé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine, d'une valeur de 1,3 milliard de couronnes danoises (environ 174 millions d'euros), pour fournir des armes et du matériel militaire produit en Ukraine pour le front, selon le ministère danois de la Défense. Le financement comprendra également la mise à disposition de biens russes gelés. De plus, le gouvernement de Copenhague a annoncé son intention de créer un hub de défense conjoint danois-ukrainien à Kyiv, favorisant de nouvelles partenariats dans le secteur de la défense, selon le ministère danois de l'Industrie et de la Competitivité. "Les guerres ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'industrie", a déclaré le ministre Morten Bødskov.

19:25 Zelensky : Putin est réticent à utiliser des armes nucléaires en raison de son "attachement à sa vie"

Le président Volodymyr Zelensky doute des menaces nucléaires persistantes émanant du président russe Vladimir Putin. Selon lui, ce dernier est probablement peu enclin à utiliser des armes nucléaires, déclare le président ukrainien à Fox News. "Personne ne peut deviner ses pensées", déclare Zelensky dans l'entretien, qui sera publié plus tard aujourd'hui sur le canal YouTube officiel du président. "Il pourrait utiliser des armes nucléaires contre n'importe quel pays à tout moment - ou pas". Cependant, il ne croit pas que Putin optera pour une telle action.

18:59 De violents combats d'artillerie et des frappes aériennes russes perturbent les lignes de front dans l'est de l'Ukraine

Des combats d'artillerie intenses et des frappes aériennes russes utilisant des bombes à glissière ont perturbé les lignes de front dans l'est de l'Ukraine. Environ 20 localités près de Sumy et Kharkiv ont été bombardées par l'artillerie russe, selon la mise à jour nocturne de l'État-major à Kyiv. Des attaques fraîches sur les lignes de défense ukrainiennes ont été signalées à partir des points chauds de contention autour du Donbass. Treize attaques ont été repoussées près de Pokrovsk, et dix-sept avancées russes ont été arrêtées près de Kurachove. Les informations restent non vérifiées. Des combats tout aussi intenses ont été signalés aux alentours de Vuhledar. Les experts militaires ukrainiens craignent que la petite ville dans la partie sud du Donbass ne tombe bientôt entre les mains des forces russes.

18:21 L'Ukraine confirme une attaque de drones de grande envergure sur un dépôt de munitions russes à Volgograd

L'Ukraine semble avoir attaqué un dépôt de munitions russes dans la région du sud de Volgograd avec plus de 100 drones, selon l'armée ukrainienne. Le dépôt militaire de Kotluban a été pris pour cible, avec des incendies et l'explosion d'ammunition sur place, a déclaré l'armée ukrainienne sur Telegram. Un représentant du secteur de la défense ukrainienne a annoncé que 120 drones ukrainiens avaient survolé plus de 600 kilomètres pour attaquer le dépôt d'armes, endommageant "des dépôts d'ammunition et de roquettes, entraînant une pénurie d'ammunition pour les unités de l'armée d'occupation russe". La Russie n'a pas encore reconnu l'attaque.

17:42 Baerbock: Les armes à longue portée cruciales pour vaincre la ceinture de mines en UkraineLa ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, estime qu'ukraine devrait utiliser des armes à longue portée pour sa propre défense : "Je souligne toujours leur importance, surtout pour franchir le champ de mines de l'est de l'Ukraine", déclare la politique verte dans ARD. Interrogée sur une éventuelle fourniture d'armes supplémentaires à l'avenir, elle répond : "J'ai exprimé ma position, le chancelier Olaf Scholz a un point de vue différent. Dans une coalition, quand on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas faire avancer les choses. C'est ce que font les Américains, les Britanniques et les Français." Le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide pour l'acceptation d'armes occidentales capables de toucher des cibles à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière avec la Russie. Cela permettrait, par exemple, à des bombardiers d'attaquer leurs bases. Les États-Unis devraient autoriser l'utilisation de missiles ATACMS, et la Grande-Bretagne celle de missiles de croisière Storm Shadow. Les missiles de croisière Taurus allemands pourraient même atteindre Moscou, contrairement à des armes comparables de la Grande-Bretagne ou de la France.

17:08 Environ 500 chercheurs affectés par la cessation de la collaboration de CERN avec la RussieEnviron 500 chercheurs affiliés à des institutions russes seront touchés par la cessation prochaine de la collaboration de CERN avec la Russie, selon l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Ces scientifiques devront mettre fin à leurs collaborations à l'expiration du contrat le 30 novembre, confirme un porte-parole de CERN, corroborant les rapports des médias. CERN a décidé de mettre fin à la coopération avec la Russie et son allié la Biélorussie en juin 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une décision qu'elle a réaffirmée en décembre 2023. L'accord actuel avec la Biélorussie avait déjà expiré à la fin juin 2024, affectant 15 scientifiques biélorusses, selon le porte-parole de CERN. La cessation de la coopération avec la Russie signifie également la perte d'un contributeur financier important : Moscou contribue actuellement à environ 4,5 % du budget de CERN. Cependant, d'autres États membres sont attendus pour combler cette lacune.

16:22 Rapport : Navalny a signalé des douleurs abdominales intenses - Les documents suggèrent un empoisonnementSelon les autorités russes, Alexei Navalny est décédé de causes naturelles en février de cette année. Les partisans de Navalny et de nombreux politiques occidentaux accusent la direction russe et le président Vladimir Poutine de la mort de Navalny. Un nouveau rapport appuie cette théorie : selon "The Insider" citant des documents officiels, les autorités russes auraient omis les symptômes que Navalny présentait juste avant sa mort en prison. Selon le rapport, Navalny a signalé des douleurs abdominales intenses et a automatiquement vomi le contenu de son estomac. Il a également présenté des crampes et a finalement perdu connaissance. La cause officielle du décès, un trouble du rythme cardiaque, ne explique pas ces symptômes, écrit le média. Les médecins consultés ont suggéré que ces symptômes sont caractéristiques d'un empoisonnement. Navalny avait été empoisonné avec l'agent neurotoxique Novitchok en 2020 et avait frôlé la mort.

15:50 Les troupes russes repoussent six tentatives d'infiltration ukrainiennes dans le région de KurskLes forces russes ont prétendument repoussé six nouvelles tentatives d'infiltration ukrainiennes dans la région occidentale de Kursk, selon le ministère de la Défense de Moscou. Selon l'agence de presse Reuters, le ministère a déclaré dans un message Telegram que ses forces, avec le soutien d'avions et d'artillerie, ont repoussé les tentatives d'entrée dans la région près du village de Novy Put, à environ 79 kilomètres à l'ouest de Sudzha. Le ministère affirme que 50 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés, et un char et quatre véhicules de combat blindés, ainsi qu'une voiture, ont été détruits. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

15:25 Images des dommages : La Russie lance 13 frappes aériennes sur ZaporizhzhiaLa ville ukrainienne de Zaporizhzhia fait l'objet de frappes aériennes. Au moins 13 personnes sont blessées, avec l'effondrement de bâtiments résidentiels dans certaines zones. Des incendies font rage dans de nombreux bâtiments. Le service d'urgence ukrainien rapporte que dix maisons privées ont été endommagées.

14:28 L'armée allemande se prépare au pire scénario - Une guerre conventionnelle en Europe possible dans les cinq prochaines annéesÀ la suite de la conclusion de l'exercice "Red Storm Alpha", l'armée allemande a annoncé la poursuite l'an prochain, sous le nom de "Red Storm Bravo". Le manœuvre de trois jours, qui s'est terminée samedi au port de Hambourg, a été satisfaisante pour le commandement régional. "Nous avons atteint nos objectifs de formation à la fois au poste de commandement et avec la 2e Compagnie de Défense territoriale", explique le chef d'état-major, le lieutenant-colonel Jörn Plischke. L'objectif de l'exercice était de protéger les infrastructures critiques, de maintenir une image opérationnelle commune à tous les niveaux et de communiquer rapidement et en toute sécurité avec tous les participants. Compte tenu de l'attaque de la Russie en Ukraine, une guerre conventionnelle en Europe est possible dans les cinq prochaines années, il est indiqué. L'OTAN veut y faire face conjointement, nécessitant un déploiement rapide de troupes alliées de l'ouest vers l'est. "L'Allemagne, en raison de sa situation géostratégique, a la fonction d'un hub. Par conséquent, l'organisation des transports militaires par rail, route ou air, l'approvisionnement en nourriture, lits ou carburant, ou la sécurité de colonnes entières de véhicules doit être pratiquée pour dissuader de manière crédible", explique l'armée allemande.

22:27 Londres : Les dépôts de munitions russes subissent les plus lourdes pertes en raison des attaques de dronesSelon une évaluation britannique, les attaques de drones ukrainiens ont peut-être entraîné les plus lourdes pertes sur les approvisionnements en munitions russes depuis le début de la guerre. Environ 30 000 tonnes de munitions ont probablement été détruites lors d'une frappe sur un dépôt près de la ville de Turov dans la région de Tver, au centre de la Russie, le 18 septembre, selon le ministère de la Défense britannique dans son briefing d'intelligence régulier. Des frappes ukrainiennes supplémentaires ont eu lieu sur des dépôts à Tikhoretsk dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, et ailleurs à Turov pendant la nuit du 21 septembre, selon le compte rendu du ministère. Les munitions détruites dans les trois sites représentent la plus importante perte d'armements russes et nord-coréens pendant le conflit.

12:24 Moscou défend l'élargissement de sa politique nucléaireLa Russie a défendu les modifications de sa politique d'utilisation des armes nucléaires face aux critiques. Les nouvelles fondements de la dissuasion nucléaire sont considérés comme nécessaires en raison de l'extension de l'infrastructure de l'OTAN aux frontières de la Russie et des efforts des puissances occidentales pour obtenir une victoire sur Moscou par le biais de leurs livraisons d'armes à l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, à la télévision d'État russe. La décision d'utiliser des armes nucléaires sera prise par l'armée.

11:59 Médecins bénévoles luttent contre les missiles russesChaque fois qu'un bâtiment est touché par des missiles russes à Kharkiv, Serhii se rend sur les lieux. En tant que membre d'une équipe de secouristes bénévoles, il traite les blessés et tente de secourir les personnes prisonnières des décombres. Il a fait un choix délibéré pour accomplir cette tâche.

11:21 Saporizhzhia signale 16 blessés suite à une frappe de missiles de croisière russesLe nombre de personnes blessées à Saporizhzhia suite à une frappe de missiles de croisière russes est passé à 16, dont un garçon de 17 ans, selon l'administration militaire de la ville, selon un message publié sur Telegram. L'armée russe a attaqué Saporizhzhia avec 13 missiles de croisière tôt le matin. Tous les blessés ont été secourus et soignés.

10:45 "Symbole glaçant" - Zelensky se souvient du massacre de Babi YarLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a commémoré le massacre de Babi Yar aujourd'hui, où plus de 33 000 Juifs ont été massacrés par la Wehrmacht allemande dans une ravine à Kyiv il y a 83 ans. Babi Yar est un "symbole glaçant" qui montre comment les crimes odieux se produisent lorsque le monde choisit d'ignorer, de se taire ou de rester indifférent, au lieu de prendre des mesures contre le mal, a expliqué Zelensky, qui est d'origine juive, sur la plateforme en ligne X. Babi Yar est un rappel poignant des atrocités commises par les gouvernements lorsque leurs dirigeants ont recours à l'intimidation et à la violence, a observé Zelensky, en faisant visiblement référence au chef du Kremlin, Vladimir Poutine.

10:14 Ukraine : Le bilan de l'attaque contre l'hôpital de Sumy hier est passé à dixLe bilan de l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix. L'hôpital a été touché deux fois par la Russie samedi. La deuxième frappe a eu lieu alors que les équipes de secours récupéraient les blessés et les morts et que les patients étaient évacués. Les forces russes ont lancé 31 attaques dans la région frontalière la nuit dernière et ce matin.

10:00 Les médias russes rapportent un important incendie dans un dépôt d'armes à VolgogradSuite aux rapports de blogueurs militaires, les médias russes rapportent également des explosions près de bases militaires russes. Des explosions ont eu lieu près de la base navale de Baltijsk, dans la région de Krasnodar, d'où la Russie envoie des drones kamikazes contre l'Ukraine, selon l'agence de presse Astra. À Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, un important dépôt d'armes a été touché, entraînant des explosions, un important incendie et des détonations. Selon la version ukrainienne, des missiles balistiques

07:40 L'Ukraine Signale des Blessés Suite aux Attaques sur ZaporizhzhiaLes autorités ukrainiennes rapportent des dommages importants aux structures civiles dans la ville industrielle du sud de Zaporizhzhia suite à de nouveaux raids aériens massifs de la Russie. Au moins sept personnes ont été blessées, selon le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, dans un message Telegram. Il pourrait encore y avoir des personnes coincées sous les décombres. Plus de dix raids aériens ont eu lieu, avec plusieurs incendies signalés.

08:27 La Russie Se Targue d'Avoir Abattu 125 Drones Ukrainiens RecentlyLa Russie se vante d'avoir abattu 125 drones ukrainiens au cours de la nuit précédente, selon un communiqué de son ministère de la Défense. Ses systèmes de défense aérienne ont été responsables de l'interception et de la destruction de ces drones. Plusieurs gouverneurs régionaux ont rapporté des dommages suite à ces attaques, mais il n'y a pas eu de mention de pertes humaines. Selon le rapport, 67 drones ont été abattus au-dessus de la région de Volgograd dans le sud de la Russie, 17 chacun au-dessus des régions de Belgorod et Voronezh, et 18 au-dessus de la région de Rostov.

07:42 L'Ukraine Signale 1170 Pertes chez les Russes au cours des 24 dernières HeuresLe quartier général ukrainien signale un nombre stupéfiant de 1170 pertes chez les Russes au cours des 24 dernières heures. Cela comprend un grand nombre de soldats russes blessés et tués, totalisant près de 652 000. En outre, l'Ukraine affirme avoir détruit neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés. Ses forces ont prétendument abattu 93 drones et un système de défense aérienne.

07:22 Les Analystes Militaires : Les Drones Ukrainiens Ciblent Plus de Dépôts de Munitions RussesLes analystes militaires, publiant sur la plateforme X, affirment que les drones d'attaque ukrainiens ont ciblé un dépôt de munitions russes à Kotluban au cours de la nuit. Des sources proches du lieu rapportent des incendies à proximité du vaste dépôt de munitions de la région de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de la NASA détecte également des incendies sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni le quartier général ukrainien n'ont encore commenté cette situation.

06:54 Klingbeil Encourage le Soutien Continu à l'UkraineLe chef du SPD, Lars Klingbeil, s'attend à ce que le prochain sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein serve de symbole d'unité dans le soutien à l'Ukraine, qui a été attaquée par la Russie. "Cette réunion doit une fois de plus souligner la nécessité d'un soutien continu de l'Ukraine, y compris celui des États-Unis après les élections de novembre, jusqu'à ce que cela soit nécessaire", a déclaré Klingbeil. Il a également suggéré d'étudier de futures conférences sur la paix qui pourraient accueillir une gamme plus large de perspectives pour un avenir pacifique pour les Ukrainiens. Biden est prévu pour visiter l'Allemagne le 10 octobre, et le 12 octobre, une conférence des 50 nations de soutien aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein, avec la présence attendue du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Le Porte-parole de Zelensky sur l'approbation des armes : les Russes seront les premiers à savoirLe porte-parole de Zelensky, Serhiy Nykyforov, confirme qu'une décision définitive n'a pas encore été prise quant à l'utilisation d'armes de l'Ouest sur le territoire russe. Nykyforov explique que le président ukrainien a cherché l'avis de l'Italie, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis sur cette question. Le porte-parole de Zelensky souligne l'importance d'informer les Russes en premier, au cas où la décision d'infiltrer plus profondément le territoire russe serait accordée. Cette information sera partagée en premier avec les Russes, puis une déclaration officielle suivra.

04:45 La Suisse Soutient la Proposal de Paix de la Chine, l'Ukraine DéçueLe ministère des Affaires étrangères suisse apporte son soutien aux efforts de la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le ministère a annoncé son changement de position sur de telles initiatives à Berne. Cependant, Kiev a exprimé sa déception face à la décision suisse. L'Ukraine se prépare pour une autre conférence sur la paix en novembre. En juin, de nombreux pays sans la Russie et la Chine ont participé à une réunion précédente en Suisse.

03:29 La Lituanie Envoie une Aide à l'Ukraine, Composée de Munitions, d'Ordinateurs et de Matériel LogistiqueLa Lituanie prévoit d'envoyer un paquet d'aide militaire contenant des munitions, des ordinateurs et du matériel logistique à l'Ukraine. L'envoi est prévu pour cette semaine, selon le gouvernement lituanien. La Lituanie a déjà fourni des munitions de 155 mm, des véhicules blindés (M577 et M113), des systèmes anti-drones, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements à l'Ukraine depuis le début de cette année.

02:29 Tragédie dans la Région de Kharkiv : Trois Morts, Six BlessésTrois civils ont été tués et six blessés lors d'une série de raids aériens russes sur Slatyne dans la région de Kharkiv, selon les autorités locales. Les attaques ont visé à la fois les infrastructures civiles et les installations essentielles, entraînant des blessures lors d'activités quotidiennes dans les rues. Le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a exprimé son inquiétude quant à l'agressivité continue de la Russie contre les hôpitaux.

01:29 La Corée du Nord Avertit Contre le Soutien des États-Unis à l'Ukraine : "Jouer avec le Feu"La Corée du Nord, accusée de fournir des armes illicites à la Russie, considère les 8 milliards de dollars d'aide militaire américaine à l'Ukraine comme une grave erreur et un jeu dangereux contre la superpuissance nucléaire russe. Le président américain Joe Biden a annoncé cette aide lors de la réunion du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Cette aide est destinée à soutenir l'Ukraine dans sa défense propre et comprend des armes à portée

