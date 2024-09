Le cyclone tropical John, qualifié de " zombie ", renforce sa puissance dans le Pacifique, inondant certaines parties du littoral sud-ouest du Mexique.

La "tempête zombie", nommée John, a été classée comme un système qui s'affaiblit avant de se renforcer à nouveau en tempête. Après avoir touché terre au Mexique en tant que meurtrière catégorie 3 lundi soir, elle s'est affaiblie, avant de reprendre des forces et de s'abattre sur la côte Pacifique du Mexique. Même après son affaiblissement initial, les restes de la tempête ont continué à longer la côte, entraînant des précipitations persistantes.

Dans la ville touristique d'Acapulco, qui n'a pas encore pleinement récupéré des ravages de l'ouragan Otis l'année dernière, certains quartiers ont été inondés, contraignant les habitants des zones vulnérables à évacuer vers des abris temporaires. Des parties de la ville ont enregistré plus de 500 mm de pluie cette semaine, et un chiffre stupéfiant de 431 mm au cours des 24 dernières heures.

Une vidéo virale sur les réseaux sociaux a montré un taxi emporté par les eaux de crue, avec des personnes à l'intérieur. Le véhicule s'est finalement arrêté, permettant aux autorités proches de secourir les passagers.

Des équipes de réponse d'urgence ont été envoyées dans la ville avec des radeaux et des bateaux pour sauver ceux qui sont coincés par les eaux montantes. Selon le gouverneur de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ces efforts sont en cours.

Les opérations à l'aéroport d'Acapulco ont été suspendues, et les établissements d'enseignement dans tout l'État ont été instruits de rester fermés jusqu'à nouvel ordre.

Les rapports des villes rurales à proximité d'Acapulco font état de coupures de courant temporaires en raison de la pluie. Certains marchés ont donc fermé, entravant la capacité des gens à se procurer des fournitures essentielles pour gérer la tempête.

Comme un résident l'a dit à CNN, "j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, il n'y aura pas assez de nourriture".

La tempête revitalisée est prévue pour apporter des quantités "très lourdes à extraordinaires" de pluie, des vents puissants et des vagues hautes dans le sud-ouest du pays, selon le communiqué de la Commission nationale de l'eau du Mexique jeudi.

Le long de la municipalité de Benito Juárez, dans l'État de Guerrero, une rivière a commencé à déborder de sa berge, les niveaux d'eau atteignant presque la hauteur d'un pont au-dessus. Il y a des craintes que la ville de San Jerónimo puisse être inondée. Les autorités ont exhorté les gens à maintenir une distance de sécurité de la berge de la rivière et du pont.

À midi HE jeudi, l'ouragan John se trouvait à environ 120 km à l'ouest de Zihuatanejo, dans l'État de Guerrero, avec des vents soutenus maximaux de 120 km/h.

La tempête est prévue pour déverser 10 à 20 pouces de pluie dans les États de Guerrero et de Michoacán d'ici vendredi, et jusqu'à six pouces dans Colima et l'ouest de l'Oaxaca.

