Le cyclone tropical John frappe la côte sud du Mexique après son renforcement rapide.

Avec des vents atteignant une puissance de 120 miles par heure (193 kilomètres par heure), la tempête a frappé le sud-sud-ouest de Marquelia dans l'État de Guerrero à environ 21h15 heure locale, selon les rapports du Centre national des ouragans.

En l'espace de 24 heures, la tempête a accéléré de manière spectaculaire, passant de 35 miles par heure (56 kilomètres par heure) à deux intensifications rapides.

Les pluies torrentielles de la tempête représentent un risque sévère d'inondations éclair et de glissements de terrain dans les États mexicains de Chiapas, Oaxaca et du sud-est de Guerrero, en particulier dans les zones côtières, a averti le centre.

Oaxaca, destination touristique prisée pour ses paysages époustouflants et ses plages, est l'État le plus menacé.

Le gouverneur d'Oaxaca a déclaré que 3 000 habitants avaient été évacués et que 80 abris avaient été établis, tandis que les établissements d'enseignement dans plusieurs zones côtières avaient été temporairement fermés mardi, selon l'agence de presse Associated Press.

Les entreprises de Puerto Escondido, une destination touristique située dans la région sud de l'État, ont fermé suite à des ordres d'interruption des activités le long de ses plages principales, selon l'agence de presse.

Ana Aldai, employée d'un restaurant local, a exprimé ses préoccupations à l'AP concernant l'émergence soudaine de ces ordres, expliquant qu'elle n'avait "pas eu le temps de faire les achats nécessaires".

Jusqu'à 20 pouces de pluie, avec des totaux isolés atteignant 30 pouces, pourraient s'abattre sur les zones le long de la côte d'Oaxaca jusqu'à jeudi.

De plus, les régions côtières de Chiapas sont prévues pour recevoir des précipitations allant de six à 12 pouces, certaines localisation risquant de recevoir jusqu'à 15 pouces de pluie pendant la même période.

Les précipitations extrêmes pourraient entraîner une surcote mortelle, causant des inondations côtières importantes dans la région de l'impact, selon le Centre national des ouragans.

Cette surcote sera accompagnée de vagues massives et destructrices dans les régions côtières, a également déclaré le centre.

La tempête intense pourrait avoir des impacts significatifs au-delà du Mexique, affectant potentiellement les schémas météorologiques des Amériques.

