Le cycliste Daniel Oss se retire du Tour de France après s'être cassé le cou dans une collision à grande vitesse avec un supporter

Le coureur de l'équipe TotalEnergies a percuté des supporters à grande vitesse alors qu'ils étaient alignés le long d'une rue pavée lors de la cinquième étape entre Lille et Arenberg.

Les images montrent Oss se faire déséquilibrer après avoir accroché un supporter avant de percuter un autre qui se penchait pour filmer la course avec son téléphone.

"Les examens complémentaires ont révélé une fracture d'une vertèbre cervicale nécessitant une immobilisation de quelques semaines", indique un communiqué de l'équipe.

"Daniel Oss est donc contraint de quitter le Tour de France... Toute l'équipe te souhaite un bon rétablissement Daniel".

De nombreuses chutes, sans gravité, se sont produites au cours de la cinquième étape de mercredi, alors que les coureurs roulaient sur des pavés.

Le coureur italien a réussi à terminer l'étape malgré la chute, qui a également impliqué deux autres coureurs qui sont tombés derrière lui.

Lors de la course de l'année dernière, une fan a provoqué une chute importante après s'être avancée devant le peloton de course en tenant une pancarte en carton, semblant afficher un message pour les caméras de télévision. La femme en question a été identifiée et arrêtée par les autorités.

Le Slovène Tadej Pogacar est désormais le leader du Tour après avoir remporté la 6e étape.

Source: edition.cnn.com