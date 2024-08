- Le cycliste belge Ghekiere triomphe de la phase de clôture du Tour

La cycliste belge Justine Ghekiere s'adjuge la victoire à la 7ème étape. Revêtant le maillot à pois, elle a remporté la victoire dans une poursuite solitaire de 166 kilomètres de Champagnole à Le Grand-Bornand, franchissant la ligne d'arrivée avec plus d'une minute d'avance.

Dans le classement général du Tour de France, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma a conservé sa première place après une quatrième place, mais a vu la Néerlandaise Demi Vollering se rapprocher alors qu'elles ont franchi la ligne d'arrivée ensemble. Malgré un retard de 1 minute et 15 secondes, Vollering, qui a connu des difficultés plus tôt dans le tour, reste une prétendante pour la victoire finale, grâce à sa huitième place. La dernière étape dimanche, qui s'étendra sur 150 kilomètres de Le Grand-Bornand à Alpe d'Huez, devrait désigner le champion du Tour.

During the Alpine stage to Le Grand-Bornand, boasting over 2,000 meters of elevation gain, a six-rider breakaway enjoyed a five-minute advantage over the main pack before the decisive segment. With 15 kilometers left and a 3-and-a-half-minute buffer, the lead group, incorporating Dutch Olympic silver medalist Marianne Vos, started to fray. Ghekiere struck and celebrated her success in the ski resort town, which also plays host to biathlon World Cup competitions.

Liane Lippert concluded the race in 21st position, 1 minute and 59 seconds adrift, and currently ranks 11th in the General Classification, trailing behind the leader by 1 minute and 47 seconds.

After securing her Stage 7 victory, Justine Ghekiere expressed her excitement to race on the same Alpine stage the following day. The upcoming Stage 10, culminating at the iconic Alpe d'Huez, serves as the final opportunity for riders to make a significant impact on the overall standings, with the stage's significant climb potentially shaping the Tour de France's ultimate champion.

