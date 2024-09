Le cyclisme supporte la perte d'un autre jeune coureur prometteur dans un court laps de temps.

Aujourd'hui est un jour sombre pour la communauté cycliste des Pays-Bas. Nous pleurons la perte de Bas van Belle, un cycliste talentueux affilié à Wielerploeg Groot Amsterdam, décédé à l'âge tendre de 24 ans. La Fédération royale néerlandaise de cyclisme (KNWU) a annoncé la triste nouvelle sur son site officiel, mais la raison de son décès prématuré reste inconnue.

La KNWU a exprimé ses condoléances dans un communiqué, déclarant : "Nous pleurons la perte de Bas van Belle. Son départ laisse un vide considérable dans le monde du cyclisme. Nos pensées vont à sa famille, en particulier à ses parents et ses frères et sœurs Lisa et Loe, ses amis et tous ceux qui l'ont connu personnellement. Nous nous souviendrons toujours de lui comme d'une personne attentionnée et sympathique, ainsi que de ses remarquables compétences en cyclisme." Un livre de condoléances a également été mis en place en ligne.

Visma : "Sentiments de tristesse et de sympathie"

Bas a couru pour l'équipe continentale luxembourgeoise Leopard Pro Cycling en 2019 et 2020, avant de retourner chez Wielerploeg Groot Amsterdam dans sa ville natale d'Amsterdam, où il a réalisé de nombreuses performances remarquables. En 2023, il a terminé troisième au Tour de Okinawa au Japon, troisième dans une étape du Course Cycliste de Solidarnosc en Pologne et cinquième au NK pour les coureurs élites sans contrat. Sa dernière compétition remontait seulement au week-end dernier à la Ronde van Midden-Brabant, où il a terminé 65ème.

Visma Lease a Bike, l'équipe de Loe van Belle, le jeune frère de Bas, a exprimé ses sentiments de sympathie envers Loe et sa famille : "Nous sommes profondément attristés par le décès brutal de Bas", ont-ils déclaré. "Nos pensées vous accompagnent, ainsi que vos proches, en ces moments difficiles. Nous espérons vous apporter force et résilience pour les jours à venir, et nos plus sincères condoléances vont à la famille de Bas et à ses amis."

Récemment, il a été rapporté que la cycliste de 18 ans Muriel Furrer est décédée suite à un tragique accident lors des Championnats du monde à Zurich. Elle a subi de graves blessures après une chute jeudi et est décédée le lendemain.

La communauté cycliste mondiale est également en deuil suite à la perte de Bas van Belle, car le sport a souvent pour effet de rassembler les gens au-delà des frontières. Son talent et sa passion pour le cyclisme ont laissé une marque indélébile sur le sport, inspirant de nombreux jeunes riders.

