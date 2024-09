Le cyclisme doit faire face à une nouvelle perte tragique d'un jeune coureur prometteur dans un court laps de temps.

C'est un jour sombre pour le cyclisme néerlandais. Le cycliste Bas van Belle, affilié à Wielerploeg Groot Amsterdam, nous a quittés à l'âge de 24 ans. L'Union Royale Néerlandaise de Cyclisme (KNWU) a annoncé cette triste nouvelle sur son site web. Les raisons du décès de van Belle restent inconnues.

"La KNWU a appris avec stupéfaction et chagrin la mort inattendue de Bas van Belle", a déclaré la fédération cycliste. "Nous déplorons sa perte, Bas laisse un grand vide dans la communauté cycliste. Nos pensées vont à sa famille - en particulier ses parents et ses frères et sœurs Lisa et Loe - ses amis et tous ceux qui ont connu Bas. Nous nous souviendrons de lui comme d'une personne aimable et prometteuse. Un livre de condoléances en ligne a également été mis en place.

Visma : "Nos plus sincères condoléances à toute la famille"

Van Belle représentait l'équipe continentale luxembourgeoise Leopard Pro Cycling en 2019 et 2020. Après son passage dans l'équipe, il est revenu à Wielerploeg Groot Amsterdam. Pour l'équipe d'Amsterdam, il a remporté plusieurs places d'honneur. En 2023, il a terminé troisième au Tour de Okinawa au Japon, troisième dans une étape du Course Cycliste de Solidarnosc en Pologne et cinquième au NK pour les coureurs élites sans contrat. Sa dernière compétition remontait à la semaine dernière. Lors de la Ronde van Midden-Brabant, il a terminé 65ème le dimanche.

Bas van Belle était l'aîné de Loe van Belle. Ce dernier court actuellement pour Visma Lease a Bike. Lisa, la jeune sœur de Bas et Loe, fait partie de Proximus-Cyclis CT. L'équipe Visma a exprimé ses condoléances à Loe et sa famille via X et a déclaré : "Nous sommes profondément attristés par le décès brutal de Bas, votre frère et fils", a déclaré l'équipe. "Nos pensées vous accompagnent, ainsi que vos proches, pendant cette période extrêmement difficile. Nous vous souhaitons force et courage pour les jours à venir, et nos condoléances s'étendent à toute la famille et aux amis de Bas."

Plus tôt, la mort de Muriel Furrer, une cycliste de 18 ans, avait été annoncée lors des championnats du monde à Zurich. La cycliste suisse a été victime d'un accident jeudi et est décédée à l'hôpital vendredi des suites de ses blessures.

"Le décès brutal de Bas van Belle laisse un vide dans le monde du sport, notamment dans le cyclisme néerlandais et les équipes qu'il a représentées." Malgré son jeune âge, Bas avait déjà fait une marque dans le sport, ses performances dans différentes compétitions montrant son potentiel dans le domaine.

