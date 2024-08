Le CX-3 de Mazda: élégant, agile et digne de confiance

La gamme de véhicules mise à jour de Mazda

Mazda a remplacé le CX-3 par le CX-30 dans sa dernière gamme de véhicules. Malgré ce changement, la génération précédente du CX-3 (modèles 2015-2022) reste une option populaire de voiture d'occasion, sa performance de haute qualité étant même reconnue par le TÜV.

Performances

Mazda est réputée pour ses moteurs performants, en particulier celui de la Mazda2, qui sert de base au CX-3. Les conducteurs peuvent aborder les inspections de véhicules en toute confiance, car le CX-3 reçoit généralement d'excellentes notes, notamment en ce qui concerne la suspension. Cependant, il présente quelques points faibles : les disques de frein doivent souvent être remplacés lors de la première inspection, et l'éclairage avant est plus souvent critiqué que la moyenne.

Taille et intérieur

Avec une longueur de 4,28 mètres, le CX-3 est considérablement plus long que sa version berline, mais ne propose qu'un espace suffisant à l'avant. Les sièges arrière sont serrés, et les petites ouvertures de porte rendent l'entrée et la sortie du véhicule maladroites. La Mazda est bien adaptée à la conduite en ville et aux excursions du week-end pour deux passagers, grâce à sa maniabilité. Cependant, sa suspension relativement raide diminue sa capacité pour les longs trajets.

Le tableau de bord conserve une ambiance sobre mais élégante, avec une finition de haute qualité. Le système d'infodivertissement, bien qu'ancien selon les normes des nouvelles voitures, est facile à utiliser. Le SUV a reçu une mise à jour fin 2020, avec un nouveau design de grille en fonction du niveau de finition, des phares LED (en option avec lumière matricielle) et des accents chromés. L'intérieur a également été rafraîchi avec de nouveaux sièges avant.

Moteurs et transmission

Au lancement, les clients pouvaient choisir entre deux moteurs essence 2.0 litres à quatre cylindres aspirés produisant 88 kW/120 ch et 110 kW/150 ch, ainsi qu'un moteur diesel 1.5 litres produisant 77 kW/105 ch. Toutes les options étaient associées à une boîte de vitesses automatique à six rapports. Le moteur essence le plus puissant était toujours associé à la traction intégrale, tandis que le moteur diesel pouvait être commandé avec 4x4.

En 2018, les moteurs ont été revus. Le moteur diesel produisait désormais 85 kW/115 ch à partir de 1,8 litre. À la fin de 2020, les anciennes options de moteur ont été supprimées, laissant uniquement un moteur essence 2.0 litres avec coupure de cylindres et traction avant, produisant 89 kW/129 ch.

Mazda est l'un des constructeurs automobiles dont les chiffres officiels de consommation de carburant reflètent étroitement la conduite dans le monde réel : le moteur diesel atteint régulièrement moins de 5 litres, et les moteurs essence peuvent généralement être conduits avec un 6 avant la virgule.

Caractéristiques et sécurité

Le CX-3 était disponible en quatre finitions, avec des modèles spéciaux comme "Homura" également disponibles. Dans la version supérieure, des équipements tels que la navigation, l'affichage tête haute et les roues de 18 pouces étaient

Lire aussi: