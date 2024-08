- Le crucifix situé au monument de Karl Marx à Neubrandenburg

La figurine de Karl-Marx à Neubrandenburg a été victime de vandalisme une fois de plus. Selon les registres de police, la statue a subi des dommages à son bras droit, et une svastika a été griffonnée sur son torse.

Un responsable de l'administration municipale a repéré les dommages de la statue au bassin des cygnes en fin de journée le mercredi. La brigade criminelle enquête maintenant pour incitation à la destruction et l'utilisation d'emblèmes illégaux.

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que la statue est attaquée. L'année dernière, la sculpture en bronze de plus de deux mètres, créée par Gerhard Thieme (1928-2018) en 1969, a vu son bras droit être arraché. Les réparations ont coûté des milliers d'euros. Auparavant, la statue avait été victime d'attaques à la peinture.

"Nous ne nous soumettrons pas au vandalisme et nous ne permettrons jamais de tels actes de mettre en danger notre coexistence pacifique et notre respect de l'histoire et de ceux qui l'ont façonnée", a commenté le maire de Neubrandenburg, Silvio Witt.

Les autorités locales ont contacté la police pour renforcer la sécurité autour du bassin des cygnes en raison du vandalisme répété de la statue de Karl-Marx. La police envoie des patrouilles supplémentaires dans la région pour prévenir tout autre dommage et appréhender les responsables.

