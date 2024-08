Le critique de Poutine Vladimir Kara-Murza pensait qu'il était exécuté avant sa libération dans un échange historique de prisonniers

Kara-Murza a parlé à CNN's Erin Burnett lundi pour la première fois à la télévision américaine depuis sa libération le 1er août dans le plus grand échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie depuis la guerre froide.

Le national britannique-russe a été libéré en même temps que les Américains Evan Gershkovich, Paul Whelan et Alsu Kurmasheva, qui ont été réunis avec leur famille dans des scènes émouvantes à la base conjointe Andrews dans le Maryland plus tôt ce mois-ci.

"Il y a un peu plus de deux semaines, j'étais encore dans ma cellule de détention solitaire dans une colonie pénitentiaire sévère en Sibérie. Et j'étais sûr que j'allais terminer ma vie en prison", a déclaré Kara-Murza. "Et me voici maintenant assis avec vous dans un studio à New York à côté de ma femme... C'est comme si je regardais un film, un bon film, mais ça semble toujours irréel."

Depuis la mort du leader de l'opposition russe Alexei Navalny dans une prison arctique en février, Kara-Murza est la figure de l'opposition la plus en vue persécutée par le Kremlin.

Il a été condamné à 25 ans de prison pour haute trahison pour avoir parlé contre la guerre de Poutine en Ukraine et avait passé deux ans et demi en prison en Russie. Pendant ce temps, Kara-Murza a été détenu en détention solitaire pendant 11 mois et enfermé dans 13 différentes prisons, y compris certaines des colonies pénitentiaires les plus notoires du pays.

Il a été autorisé à parler au téléphone avec sa femme seulement une fois et avec ses trois enfants seulement deux fois, a-t-il déclaré.

Parlant à Erin Burnett aux côtés de son mari, Evgenia Kara-Murza - qui a lutté inlassablement pour sa libération - a déclaré qu'elle était soulagée de ne plus avoir "cette peur constante au fond de l'esprit à tout moment de la journée que Vladimir puisse être tué à tout moment".

Mais elle a promis de continuer à se battre pour les autres prisonniers encore enfermés dans "le régime de Vladimir Poutine".

"Des milliers de personnes ont été affectées de la même manière que notre famille a été affectée... C'est une victoire, mais c'est seulement le début", a-t-elle déclaré.

"We understand that there are over a thousand political prisoners in Russia, that there are thousands of Ukrainians, civilian hostages and war prisoners, not to mention kidnapped Ukrainian kids. And we understand there are over a thousand political prisoners in neighboring Belarus. So, the fight will have to continue."

‘Absolument certain’ qu'il était conduit à l'exécution

La nuit où il a été emmené de la prison d'Omsk, à 2 700 kilomètres (1 600 miles) de Moscou, avant l'échange de prisonniers, Kara-Murza a déclaré que les gardiens de la prison étaient entrés dans sa cellule à 3 heures du matin en lui ordonnant de "se lever, s'habiller et se préparer".

"J'étais absolument certain à ce moment-là qu'on allait m'emmener et m'exécuter", a-t-il déclaré.

Mais Kara-Murza a été emmené à un aéroport passagers à Omsk et chargé sur un avion pour Moscou.

Après avoir passé presque un an enfermé dans une petite cellule en détention solitaire sans personne à qui parler, Kara-Murza a déclaré qu'il avait été soudainement plongé "au milieu d'un aéroport passager bondé avec des gens normaux, des familles, des enfants, qui se promenaient".

Il a été transféré à la prison de Lefortovo à Moscou et détenu sans communication sans savoir qu'il serait bientôt libéré.

Les gardiens lui ont dit de s'habiller avec les seuls vêtements civils qu'il avait - une chemise de nuit et des tongs en caoutchouc qu'il utilisait dans la douche - avant de le conduire à un bus dans la cour de la prison.

"C'était vraiment une image sortie d'un film hollywoodien. Il y avait une rangée d'hommes en cagoules noires couvrant leur visage", a-t-il déclaré. "Ce n'est qu'à ce moment-là, à la toute dernière minute, quand j'ai vu mes amis et collègues sur ce bus... que j'ai su ce qui se passait."

Dans la libération, il y avait un groupe de militants russes, défenseurs des droits de l'homme et figures de l'opposition.

L'accord global impliquait 24 détenus au total et était le résultat de plusieurs années de négociations compliquées en coulisses impliquant les États-Unis, la Russie, la Biélorussie et l'Allemagne, aboutissant finalement à ce que Berlin accepte la demande clé de Moscou - la libération du tueur russe Vadim Krasikov.

Kara-Muza a déclaré qu'il était descendu de l'avion à Ankara, en Turquie, et qu'on lui avait remis un téléphone avec le président américain Joe Biden au bout du fil. Debout à côté de Biden dans le Bureau ovale à Washington, DC et rejoignant l'appel étaient sa femme et ses enfants.

Parlant à sa famille pour la première fois depuis sa libération, Kara-Muza a déclaré : "Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Je pense encore que je dors dans ma cellule de prison à Omsk au lieu d'entendre ta voix."

‘Torture psychologique’

Lundi, Kara-Murza a déclaré que bien que la torture physique soit courante dans le système pénitentiaire russe, les prisonniers politiques de haut niveau sont maintenus isolés dans une "solitude forcée" qui n'est "pas meilleure que la torture physique".

"Chaque jour est comme un jour de la marmotte. C'est sans but, c'est interminable et c'est exactement la même chose", a-t-il déclaré. "Quand vous n'avez absolutely nobody to like exchange a single word with, it really starts to get on your mind."

Kara-Murza a décrit les conditions brutales de rester enfermé dans une petite cellule toute la journée sans rien faire et personne à qui parler.

"You wake up at 5:00 a.m. in the morning with an official wake-up call. Your bunk gets attached to the wall so there's no way you can lie or properly sit down all day. All you can do is just walk around the cell", a-t-il déclaré.

Les détenus avaient droit à un crayon et du papier pendant seulement 90 minutes par jour, et "le seul moment où j'ai été sorti de la cellule, c'était pour aller faire ce qu'ils appellent une promenade, qui consiste basically à marcher en cercle dans une petite cour intérieure de la prison couverte."

Tenu dans le "régime spécial" de la colonie pénitentiaire No. 7 à Omsk, Kara-Murza a déclaré que les conditions étaient "vraiment dures" mais un "grand plus" était les chats qui se promenaient dans l'enceinte.

"Quand je me promenais dans la cour, les chats venaient s'asseoir à côté des barreaux en métal et je pouvais avoir une conversation avec eux. Ils étaient mes seuls interlocuteurs," a-t-il dit.

Maintenant qu'il profite de sa liberté et de son temps en famille, Kara-Murza a promis de retourner en Russie.

"Je sais que la Russie va changer, et je serai de retour dans mon pays," a-t-il dit, ajoutant que "ce sera beaucoup plus rapide" que ce que l'on pourrait penser.

Sa femme Evgenia est d'accord: "La lutte continue. Nous devons tout faire pour renverser ce régime et ce mal," a-t-elle dit.

Le monde a été soulagé d'apprendre la libération de Kara-Murza de prison en Russie, car il avait été une figure de l'opposition pro

