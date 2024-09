- Le critique de comédie Kalkofe considère les années 1970 comme la décennie la moins dynamique.

Artiste comique Oliver Kalkofe se souvient des années 1970 en Allemagne de l'Ouest comme d'une "période atrocement ennuyeuse". "Les années 70 ont été la décennie la plus terne. Il y avait le Flower Power et le mouvement hippie plus tôt. Mais autour de la mi-70, les couleurs dominantes étaient un mélange terne de brun et de gris", a déclaré le Berlinois de 58 ans dans une interview avec dpa, marquant le 50ème anniversaire de la musique disco, qui a commencé à l'été 1974.

"Je prends actuellement plaisir à regarder des épisodes anciens de 'Rockford Files' ou 'Streets of San Francisco' avec un sourire. Vous voyez toutes les nuances de brun et une touche de vert mat et d'olive, puis c'est juste du gris, du brun, du gris, de l'olive. Si ils voulaient être tape-à-l'œil, peut-être une touche d'orange, un peu de couleur attirant l'attention entre deux. Mais à part ça, c'était juste terne. "Il n'y a eu des couleurs vives que dans les années 80, et c'est pourquoi la disco a été un tel succès. C'était coloré, avec une boule à facettes reflétant toutes les couleurs sur le mur."

La disco, selon lui, était "un véritable bijou étincelant dans l'histoire humaine". Il voulait dire la musique pop danseable en général. "Mais ce phénomène disco, avec ses lumières colorées, c'était comme une sorte de fête dans ces jours-là."

Kalkofe sur la disco : "Les cols et les pattes d'eph - tout est devenu plus grand et plus large, et tout le monde voulait montrer à quel point il était cool." C'était une façon d'essayer d'impressionner les autres et de s'amuser. "Je trouvais ça formidable. Ce n'était pas quelque chose que j'aurais personnellement participé activement. Je l'ai vécu, mais je n'étais pas ce genre de personne physiquement. Mais j'ai toujours trouvé fascinant de regarder de loin, en sachant que je n'appartiens pas et que je ne veux pas appartenir. Mais je l'ai toujours regardé avec une grande curiosité."

Il a rendu hommage à la disco dans son festival "SchleFaZ – Les pires films de tous les temps". Le 125ème "#Schlefaz" était "Disco Godfather" (titre allemand "Héros de la nuit"). "C'était génial, c'était un film de blaxploitation disco qui a échoué", a-t-il déclaré. Le terme blaxploitation fait référence à des films à petit budget plus anciens avec des héros afro-américains. "Il est arrivé un peu trop tard et était totally messed up. Il y avait tout entre le Black Power, l'action, la disco et le crime de drogue, c'était fou." La série de films "#SchleFaZ" a récemment déménagé de Tele 5 à Nitro.

Les médias ont souvent mis en avant les tendances de la mode des années 1970, les cols et les pattes d'eph devenant des symboles iconiques de l'époque. Cependant, Oliver Kalkofe trouve de l'humour dans le fait de regarder ces vieilles vidéos maintenant, car elles représentent la palette de couleurs monotone de l'époque.

Lire aussi: