Le créateur du célèbre portrait "Hope" représentant l'ancien président Obama produit de nouvelles œuvres d'art en soutien au vice-président élu Harris.

Shepard Fairey a présenté sa dernière œuvre, baptisée "Avancer", qui représente la candidate démocrate en nuances de bleu, avec un rouge à lèvres audacieux servant de contraste marqué. Harris est représentée portant un bijou en perle et un collier.

"'Nous ne faisons pas marche arrière.' Ces mots de Kamala Harris résument notre situation actuelle, et pour éviter de reculer, nous devons aller DE L'AVANT !" a déclaré Fairey dans un communiqué de presse présentant l'affiche.

Fairey a également exprimé son soutien à Harris et au gouverneur du Minnesota Tim Walz, son colistier, affirmant qu'ils représentent "notre meilleure défense contre le fascisme rampant et les menaces à la démocratie, et notre meilleur espoir de construire le monde que nous aspirons tous à avoir et que nous méritons".

Après le succès de son affiche "Change", Fairey a admis en 2015 à Esquire que Obama n'avait pas tenu sa promesse, notant qu'il y avait eu "de nombreuses zones où il a compromis des choses que je n'aurais jamais anticipées".

Malgré avoir qualifié Trump de "dangerux", Fairey n'a pas créé d'art pour Hillary Clinton, sa adversaire lors de l'élection suivante, confessant en 2016 à CNN qu'il la trouvait suffisamment inspirante pour la représenter.

Cependant, Fairey a produit trois affiches de protestation avant l'investiture de Trump. Intitulées "Citoyens des États-Unis", elles mettaient en avant une femme musulmane, une femme latine et une femme afro-américaine.

