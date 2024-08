- Le créateur de Telegram arrêté: la plateforme répond aux allégations

Le créateur de Telegram, Pavel Durov, reste en garde à vue en France, selon les allégations

Selon les médias, Pavel Durov, le créateur du service de messagerie Telegram, reste en garde à vue en France. Plusieurs médias français ont rapporté collectivement, en citant des sources policières, que la garde à vue de Durov a été prolongée dimanche soir. Telegram, de son côté, se défend contre les accusations.

Dans un communiqué, la société a affirmé respecter toutes les règles applicables, y compris le nouveau Règlement sur les services numériques (RSN) conçu pour lutter plus efficacement contre les contenus et activités illégaux sur les grandes plateformes en ligne. Durov, affirment-ils, n'a rien à cacher et voyage fréquemment en Europe. Il est "inconcevable", argumentent-ils, de rendre un service ou son propriétaire responsable de la mauvaise utilisation par des tiers.

Telegram a fait face à des accusations historiques de ne pas faire assez pour lutter contre la haine et d'autres activités illégales. La société affirme respecter les normes du secteur.

Faisant face à des chefs d'accusation graves

Cependant, la justice française pourrait avoir un autre point de vue. Des rapports suggèrent que des enquêtes préliminaires contre Durov sont en cours depuis un certain temps. L'allégation est qu'il a aidé et encouragé le trafic de drogue, la fraude et divers délits liés à la pédopornographie en ne prenant pas de mesures sur Telegram et en coopérant insuffisamment avec les autorités.

Durov a été arrêté samedi soir à l'aéroport du Bourget près de Paris, comme le rapportent TF1 et BFMTV, entre autres médias français, en citant des sources policières. La raison de son voyage d'Azerbaïdjan en France, où il était recherché, est restée incertaine au départ. Le parquet de Paris s'est initialement abstenu de commenter l'affaire.

L'ambassade de Russie en France a pris en charge l'affaire, selon un communiqué de l'agence de presse russe TASS. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a appelé les autorités françaises à accorder un accès consulaire à Durov. "Le problème, c'est que Durov est également citoyen français", a-t-elle déclaré. "Donc, la France le considérera principalement comme son citoyen." Les relations de Durov avec les autorités russes sont bien connues.

Durov a fondé Telegram aux côtés de son frère Nikolai après avoir déjà lancé le réseau Vk.com, une sorte de Facebook en langue russe. Telegram est l'un des plus grands réseaux en ligne en Russie et est également utilisé par de nombreux officiels et politiques pour communiquer. Le service est utilisé par les deux camps pour communiquer pendant l'invasion russe de l'Ukraine.

