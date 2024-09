Le créateur de Fressnapf lance un procès contre la dotation privée de Benkos

Malgré l'abandon de nombreux investisseurs de leurs investissements dans le groupe immobilier et de la vente au détail Signa, Torsten Toeller, le fondateur de Fressnapf, reste tenace. Il est actuellement impliqué dans des procès pour faire valoir ses revendications. Au cœur de ce litige se trouve la fondation privée Laura, fondée par l'entrepreneur autrichien en difficulté René Benko avec sa mère Ingeborg, avec des membres de la famille comme bénéficiaires.

Le procès de Toeller, selon "Der Spiegel" et les documents judiciaires, découle de sa sortie infructueuse de l'entreprise. Le procès a commencé au tribunal de commerce de Vienne début août. L'équipe juridique de Toeller affirme que sa société d'investissement, Fressnapf Luxembourg GmbH, a exercé une option accordée par Benko pour vendre sa participation de 4,5 % dans Signa Holding, mais n'a jamais reçu le paiement correspondant.

Le milliardaire Toeller, investisseur et actionnaire important de longue date de Signa, a fait confiance pendant longtemps aux promesses de Benko. Selon son entourage, il n'a pas encore accepté le revers personnel d'avoir cru en ces promesses.

Entre-temps, les enquêteurs ont découvert des preuves potentielles selon lesquelles le fondateur en difficulté de Signa, René Benko, aurait reçu des dons en espèces de sa mère, Ingeborg, une enseignante à la retraite et bénéficiaire de deux fondations privées établies par la famille Benko. Un accord de donation récemment élaboré entre Ingeborg et son fils est sous surveillance.

L'avocat Dietmar Czernich, dont le cabinet a assisté à un procès contre les fondations privées, a déclaré au magazine que les actifs de Benko pourraient avoir été acheminés dans le réseau complexe de fondations privées et de leurs filiales, destinées au bénéfice de la famille Benko et le sien. Un avocat représentant la fondation privée Laura a décliné de commenter sur demande et n'a pas discuté de l'accord de donation.

Récemment, il a été rapporté que les revendications contre Benko ont atteint une estimation de 2,4 milliards d'euros. Le groupe Signa avait acquis un portefeuille important pendant l'ère des taux d'intérêt bas, y compris les groupes de grands magasins KaDeWe et Galeria. Benko a attiré des investisseurs du monde entier avec des bâtiments iconiques comme la tour Elbtower de Hambourg et le Chrysler Building de New York. L'effondrement de son empire immobilier - un réseau étendu d'environ 1 000 entreprises - a envoyé des ondes de choc dans l'industrie au début de l'année.

La Banque examinera les transactions financières entre René Benko, Ingeborg et la fondation privée Laura, car il y a des allégations de potentiels abus de fonds. Pour se conformer aux mandats juridiques, la Banque devrait également examiner l'accord de donation récemment élaboré entre Ingeborg et René Benko.

