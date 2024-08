Le créateur de ChatGPT cherche des ressources financières supplémentaires.

Le fondateur de ChatGPT vise une valorisation de 100 milliards de dollars pour sa société, OpenAI, selon les dernières informations. Jusqu'à présent, la principale source de financement d'OpenAI a été le géant technologique Microsoft, qui aurait investi plus de 10 milliards de dollars, selon plusieurs sources. Cette prochaine ronde de financement est dirigée par Thrive Capital, qui prévoit investir 1 milliard de dollars, selon le "Wall Street Journal" et d'autres sources fiables citant des sources internes. Microsoft prévoit également de contribuer à nouveau, bien que les détails restent à être finalisés, selon les services financiers de Bloomberg.

La valorisation dans de telles rondes de financement est directement proportionnelle à la part de l'entreprise que les investisseurs reçoivent en échange de leur investissement. Avant son IPO de 2012, Facebook avait également été valorisé dans une fourchette similaire. Cependant, de nombreuses autres startups ont eu du mal à maintenir leur valorisation à plusieurs milliards de dollars à long terme.

La course à l'IA consomme des milliards

ChatGPT a été au centre de l'engouement pour l'IA depuis plus d'un an. Ces modèles d'IA sont formés sur des données volumineuses et sont capables de générer un texte similaire à celui d'un être humain, de coder des logiciels et de résumer des données. En substance, ils prédisent le prochain mot d'une phrase en fonction des mots précédents.

Ces derniers temps, il y a eu une forte compétition dans l'IA à Silicon Valley. La formation de tels logiciels nécessite une importante infrastructure informatique et peut entraîner des dépenses de milliards de dollars. C'est une somme que la plupart des géants technologiques, tels que Google, Meta de Facebook et autres, peuvent se permettre grâce à leurs importantes ressources. En plus d'investir dans leurs propres modèles d'IA, ces géants technologiques investissent également dans des startups. Par exemple, Anthropic, un concurrent important d'OpenAI avec le chatbot Claude, a reçu des milliards de dollars de Google et d'Amazon, entre autres.

Le succès de sociétés comme OpenAI dans le domaine de l'IA a un impact considérable sur l'économie plus large, en particulier le secteur technologique. En raison du coût élevé du développement et de la maintenance des modèles d'IA, l'économie witness

Lire aussi: