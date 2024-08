- Le créateur d'Avatar et du Titanic fête ses 70 ans.

Je suis le roi du monde !", a déclaré le légendaire cinéaste James Cameron (70 ans) en recevant l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Titanic" lors de la 70e cérémonie des Oscars en 1998. Avec son chef-d'œuvre, qui fut le premier film à dépasser le milliard de dollars au box-office, le titan du cinéma avait enfin atteint le sommet d'Hollywood.

Premier rang de tous les temps

Pourtant, "Titanic" a également marqué un tournant dans l'œuvre de Cameron, notamment en termes d'approche innovante de la réalisation. Avant "Titanic", Cameron dirigeait principalement des films de science-fiction d'action comme "Terminator" ou "Aliens - Le Retour", qui s'adressaient principalement à un jeune public masculin. Depuis "Titanic", et avec "Avatar - La Voie de l'eau" et son sequel, Cameron réalise des blockbusters avec des messages forts, parfois explicites, et des histoires d'amour grand public, émouvantes et complètement dénuées d'ironie.

Avec ces trois films, Cameron a pris les premières places du classement des films les plus rentables de tous les temps. "Titanic" est à la quatrième place avec plus de 2,25 milliards de dollars, "Avatar : La Voie de l'eau" est à la troisième place avec plus de 2,32 milliards de dollars, et "Avatar" détient la première place avec plus de 2,92 milliards de dollars. Les films de Cameron ont collectivement rapporté plus de huit milliards de dollars dans le monde entier, le consacrant comme le roi incontesté d'Hollywood.

"Je ne suis pas doué pour me détendre"

Cameron était longtemps considéré comme un dictateur sur le plateau, ayant prétendument utilisé un pistolet à clous pour fixer les téléphones portables sonnants des membres de l'équipe sur le mur du studio pendant le tournage d'"Avatar". Cependant, lors de la production de son film sous-marin "Abyss", son équipe portait des T-shirts avec l'inscription : "Tu ne peux pas me faire peur, je travaille pour Jim Cameron."

Le cinéaste canadien est connu pour son perfectionnisme, inventant la technologie pour ses films lorsqu'elle n'existe pas déjà. L'amour de Cameron pour les gadgets techniques était déjà visible dans ses premiers travaux de réalisation.

Percée avec "Terminator"

Cameron a écrit le rôle parfait, minimaliste mais extrêmement physique, pour Arnold Schwarzenegger (77 ans) dans "Terminator". Ce film de science-fiction innovant, qui peut être vu comme faisant partie de la tradition des slasher killers des années 80, a rapporté plus de 78 millions de dollars avec un budget de 6,5 millions de dollars, a lancé une franchise toujours existante et a lancé la carrière internationale de James Cameron.

"Terminator 2 - Le Jugement dernier", sa deuxième collaboration avec Schwarzenegger, est sorti en 1991 et était non seulement le film le plus cher de l'époque, mais aussi un jalon dans le développement des effets spéciaux. Peu de ceux qui ont vu "T2" au cinéma peuvent oublier le T-1000 joué par Robert Patrick (65 ans).

"Avatar" jusqu'à la fin de sa vie ?

Cameron a ensuite réalisé un dernier film avec Schwarzenegger, la comédie d'action "Vrai mensonge", puis s'est orienté vers des sujets comme "Titanic" et un public plus large et plus diversifié.

Le réalisateur et cinéaste trois fois primé aux Oscars planifie actuellement trois autres films "Avatar". "Avatar 5" est prévu pour sortie en décembre 2031, se déroulant sur Terre plutôt que sur la lune Pandora. Si la date de sortie prévue est respectée, Cameron aura 77 ans à la première du film.

James Cameron a également prétendument élaboré des plans pour un sixième et un septième opus "Avatar", mais il ne pourrait pas les réaliser lui-même. "Je devrais former quelqu

Lire aussi: