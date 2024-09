Le coût potentiel pour le GOP des affirmations persistantes de Trump sur la fraude électorale

Mercredi, le président de la Chambre des représentants républicaine, Mike Johnson, a échoué dans sa tentative de faire adopter une prolongation de six mois du financement du gouvernement, obligeant l'inclusion d'une disposition visant à entraver l'accès des électeurs américains, conformément aux caprices de Trump.

La constante pression du candidat républicain pour une loi ciblant illégalement le vote des non-citoyens avait mis Johnson dans une impasse, sans issue apparente, risquant de provoquer une crise politique à Washington avant les élections à venir.

La stratégie n'avait aucune chance de produire une nouvelle législation en raison de l'opposition des sénateurs démocrates au projet de loi. De plus, Johnson n'a pas réussi à obtenir le soutien de 16 membres de son propre parti en raison des demandes insurmontables de certains conservateurs réfractaires pour des réductions budgétaires importantes, également vouées à l'échec en raison de la division du pouvoir à Washington.

Faute d'options, Johnson semble maintenant obligé de négocier avec les sénateurs démocrates pour une loi de financement temporaire du gouvernement. Cependant, compte tenu de la majorité moralelement contestable de la Chambre républicaine et de l'influence grandissante de Trump, chaque mouvement de Johnson sera marqué par le danger s'il souhaite conserver son poste après les victoires projetées des républicains lors des élections de novembre.

Trump semble orchestrer une querelle interne au sein du GOP, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses en novembre.

Historiquement, le parti contrôlant la Chambre des représentants assume la responsabilité politique la plus importante en cas de fermeture du gouvernement, étant donné sa première responsabilité en matière de financement public. Si Johnson ne parvient pas à respecter la date limite de financement du 1er octobre, le gouvernement fédéral pourrait cesser temporairement ses activités.

Trump n'est pas habitué à demander des conseils au chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, le vétéran du Kentucky, qui a mis en garde mardi contre l'imposition d'une fermeture "politiquement stupide" si près des élections, car la responsabilité de la faute retomberait principalement sur le camp républicain.

Une blessure auto-infligée pour le GOP dans l'État natal de Trump

Ironiquement, la décision de Trump de maintenir cette tourmente politique pourrait avoir un impact le plus dramatique sur les républicains de la Chambre dans l'État de New York, où sa position risque de mettre en danger la fragile majorité républicaine dans plusieurs circonscriptions compétitives. Ces circonscriptions sont passées aux républicains lors des élections de mi-mandat de 2022 et ont servi de tremplin à la maigre majorité de la Chambre républicaine.

Une crise résultant d'une fermeture qui aliénerait davantage les électeurs serait une menace sérieuse pour les républicains les plus vulnérables dans tout le pays, risquant d'aggraver leur situation précaire lors des élections de novembre.

L'un des congressistes républicains les plus menacés, le représentant Mike Lawler du 17e district congressional, s'attend à ce que le différend se résolve sans fermeture et croit qu'une loi de financement passera sans la mesure de vote que Trump recherche.

Inversement, un autre républicain new-yorkais en danger, le représentant Marc Molinaro, qui a reçu un coup de projecteur lors du rassemblement de Trump à Uniondale, a soutenu le projet de loi de mercredi mais s'est opposé à l'utilisation de la menace de fermeture pour faire une déclaration politique. "Nous devons maintenir la continuité du gouvernement."

La mesure électorale proposée, qui a déjà été adoptée à la Chambre lors d'un vote distinct, exigerait une documentation confirmant la citoyenneté américaine pour voter aux élections. Les critiques estiment que cette législation pourrait priver de leur droit de vote les citoyens éligibles sans la documentation nécessaire et affirment que la législation est une tentative futile de résoudre un problème inexistant.

Johnson a jusqu'à présent adopté les allégations de Trump concernant la fraude électorale après l'élection de 2020 ainsi que dans le cycle en cours. Cependant, sa poursuite acharnée de l'approbation et du soutien de Trump et de sa base semble entraîner Johnson dans une situation délicate. De plus, Johnson n'a pas réussi à fournir de preuves étayant ses allégations infondées selon lesquelles les immigrants sans autorisation pourraient voter aux élections de novembre.

Pour l'instant, il reste incertain jusqu'où Trump ira dans la poursuite de ce dossier, compte tenu de son destin funeste. Une explication possible de la tentative infructueuse de Johnson d'introduire le sujet mercredi pourrait être son intention de démontrer à ses collègues républicains, ainsi qu'à l'ancien président, l'inutilité du combat.

"Maintenant, nous revenons au plan de jeu, nous élaborons une autre stratégie et nous trouvons une solution", a déclaré Johnson aux reporters, alors que le sentiment de frustration parmi les membres de la Chambre républicaine s'intensifiait face au manque de voie cohérente vers l'avant.

Cependant, Johnson manque ensuite d'une stratégie claire pour se sortir de ce bourbier.

Un vote qui n'a fait que renforcer la frustration des républicains

La représentante Marjorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie fervente soutien de Trump et une épine dans le pied de Johnson, a opté pour une abstention lors du vote de mercredi. Elle est restée évasive quant à son soutien à une fermeture du gouvernement, déclarant plutôt que le plan du président était un "échec total" et ajoutant : "Nous aurions pu achever nos douze projets de loi distincts d'appropriations en l'absence de celui-ci."

Le différend qui s'intensifie sur la Colline du Capitole n'est pas le premier cas où les ambitions politiques personnelles de Trump ont mis en danger les intérêts de son parti. Son appui à des candidats peu recommandables lors des élections de mi-mandat de 2022, principalement en raison de leur soumission à ses allégations de fraude électorale infondées, est apparu avoir contribué à l'échec

Sur son réseau social personnel, il a écrit mercredi avant le vote à la Chambre : "Les démocrates enregistrent actuellement des électeurs illégaux en nombre massif - ils voteront lors de l'élection présidentielle de 2024, et c'est inacceptable." Il n'y a aucune preuve pour étayer cette affirmation. Cependant, Trump a lancé un avertissement : "Si les républicains ne parviennent pas à faire adopter la loi SAVE, et tous les détails qui s'y rapportent, ils ne doivent pas considérer toute forme de résolution de continuité dans quelque circonstance que ce soit."

La décision de Trump d'organiser un meeting dans l'État de New York, qui n'est pas censé être compétitif en novembre, a laissé de nombreux stratèges perplexes. Mais Trump prend plaisir à se produire sur son terrain natal et a célébré l'importante affluence au Nassau Coliseum sur Long Island. Compte tenu de la couverture extensive de Trump dans les médias conservateurs et de sa visite prochaine dans les États clés, ses meetings de soutien dans son État d'origine ont probablement causé peu de dommages.

En résumé, il a passé un excellent moment, critiquant constamment Harris pour ses politiques économiques et migratoires, se moquant de l'âge du président Joe Biden, niant l'existence du changement climatique et décrivant la ville de New York comme gangrénée par la criminalité.

"Nous allons gagner New York", a déclaré Trump en se vantant d'être le seul républicain capable de mettre l'État de New York sur la carte, un jour où le syndicat des Teamsters a refusé d'approuver un candidat présidentiel après avoir soutenu les démocrates ces dernières années. C'est un revers important pour Harris, reflétant la capacité de Trump à influencer les électeurs de la classe ouvrière et à transformer le GOP Previously corporate-friendly en un parti friendly towards the working class.

"Ravi de vous revoir", a dit Trump en prenant congé de son public alors que l'aria de Puccini "Nessun Dorma" jouait en sourdine alors qu'il quittait la scène.

Le différend en cours sur l'accès aux électeurs est devenu un point de friction majeur dans l'arène politique, avec le président de la Chambre Mike Johnson faisant face à la pression pour satisfaire les demandes de Trump.

L'incapacité de Johnson à obtenir suffisamment de votes au sein de son propre parti, couplée à l'opposition des sénateurs démocrates, a potentiellement mis en place une crise politique à l'approche des élections.

Lire aussi: