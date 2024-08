Le coût potentiel du beurre pourrait encore augmenter.

Récemment, la demande de lait en baisse et la teneur en matières grasses plus élevée ont eu un impact dramatique sur les prix du beurre. Björn Börgermann, directeur général de l'association de l'industrie laitière, a partagé ces informations, citant la réduction de l'offre de lait des agriculteurs et la teneur en matières grasses plus faible dans le lait brut comme facteurs contributifs. La disponibilité réduite de matières grasses due à la demande accrue d'autres produits laitiers, comme le fromage, et les importations de beurre plus faibles ont également contribué à l'augmentation des prix. Les prix du beurre ont augmenté de manière significative, le beurre à tartiner coûtant presque 21 % de plus qu'il y a un an. Le secteur de la grande distribution détermine finalement le prix final du beurre en magasin.

Alors que le secteur du commerce est resté muet sur les éventuelles augmentations de prix, la pénurie de matières premières de base a affecté les coûts de fabrication et de distribution. Philipp Hennerkes, directeur général de l'Association allemande de l'alimentation, a mis en évidence ce problème. Les grandes surfaces Aldi Nord, Lidl et Rewe ont tous refusé de commenter l'évolution des prix. Les prix du beurre en barres ont dépassé le record de 2022 de 7,95 euros par kilogramme, selon l'Association allemande des éleveurs de vaches laitières, et des augmentations similaires sont attendues pour le beurre emballé après les vacances.

Börgermann a rassuré en déclarant que, bien que les prix aient fluctué dans le passé, "les prix ont toujours fluctué". Selon l'Office fédéral de la statistique, les consommateurs payaient 39 % plus cher pour le beurre en juillet 2024 par rapport à 2020. Le nombre de vaches laitières et d'exploitations laitières en Allemagne a diminué régulièrement ces dernières années, avec seulement 3,7 millions d'animaux et 50 600 exploitations en 2023.

