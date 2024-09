- Le coût financier estimé de l'incendie de l'usine chimique dépasse plusieurs millions de dollars.

Incendie Important à l'Usine de Duisburg de la Société Grillo Causant des Dommages Millions d'Euros

Les évaluations préliminaires de l'entreprise suggèrent que l'incendie important à l'usine de Duisburg de la Société Grillo a entraîné des dommages substantiels dans la fourchette des millions d'euros à deux chiffres. L'usine de sulfate de zinc, lieu de l'incendie, doit être entièrement arrêtée, a rapporté l'entreprise. La durée de cet arrêt reste à déterminer, a déclaré un représentant.

Les employés seront informés de la situation lors d'une réunion interne dans l'après-midi. L'origine de l'incendie reste mystérieuse et est l'objet d'une enquête approfondie, selon le communiqué. Environ 400 personnes travaillent sur le site, environ 130 dans la division chimique. Ces personnes sont touchées par l'arrêt. Le reste des employés de la Société Grillo au siège et dans une usine de production de métaux sur place peuvent continuer leur travail, a noter l'entreprise.

Restaures de l'Incendie

Les efforts pour lutter contre l'incendie se sont poursuivis dans l'après-midi, avec des points chauds persistants, a révélé l'entreprise. Le nombre de pompiers sur place a été réduit pendant la nuit, selon les pompiers. Environ 20 pompiers combattaient encore l'incendie le matin. En raison du risque d'effondrement, une partie du site a été fermée.

L'incendie a commencé hier après-midi à l'usine de sulfate de zinc de l'entreprise à une heure imprécise. L'incendie a été signalé à 16h20. Lorsque les pompiers ont commencé leurs interventions, le toit de l'atelier de production a également pris feu, a déclaré le PDG de l'entreprise, Ulrich Grillo.

Nuages de Fumée sur Certaines Parties de la Ville

Un épais brouillard de fumée a plané sur le secteur nord de la ville, dérivant finalement vers Oberhausen. La ville a émis une alerte, invitant les résidents à rester à l'intérieur et à sécuriser leurs fenêtres et portes. Cependant, tous les niveaux sont restés bien en dessous des seuils critiques en soirée, selon un représentant des pompiers.

Selon l'entreprise, une seule légère victime a été enregistrée sur place, une personne souffrant de difficultés respiratoires, qui a été prise en charge par une ambulance. Cette personne a été renvoyée chez elle après des soins initiaux. Aucun autre blessé n'a été signalé par les pompiers ou l'entreprise. À certains moments, 250 pompiers étaient dédiés à l'opération.

Le sulfate de zinc fabriqué à Duisburg est utilisé comme produit chimique principal dans la production de papier et de textiles, et même comme complément alimentaire, et est considéré comme inoffensif par le PDG Grillo.

