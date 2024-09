Le coût financier de l'arrêt du Boeing s'élève actuellement à 572 millions de dollars, et ce chiffre devrait encore augmenter.

La vitesse à laquelle Boeing subit des pertes financières devrait augmenter considérablement si un accord n'est pas trouvé dans les deux prochaines semaines, selon Patrick Anderson, fondateur et président d'une société de recherche du Michigan. Cette société a de l'expérience dans l'estimation des perturbations économiques causées par les grèves.

Anderson a déclaré à CNN que si les pertes de la première semaine pour Boeing sont importantes, elles seront insignifiantes par rapport aux pertes des semaines suivantes.

Cependant, ces pertes sont toujours inférieures à l'estimation de 1,6 milliard de dollars que Boeing a perdus lors de la première semaine des grèves de l'industrie automobile chez General Motors, Ford et Stellantis l'année dernière. Selon Anderson, le strike de Boeing n'a pas encore eu d'impact notable sur l'économie.

Les livraisons de Boeing à plusieurs compagnies aériennes ont été retardées suite à un incident de défaillance de la porte en vol sur un Boeing 737 Max en janvier, entraînant une surveillance accrue par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

Anderson a déclaré que les deux parties sont encore loin l'une de l'autre dans les négociations, et avec les licenciements de nombreux employés non syndiqués de Boeing prévus prochainement, les pertes pourraient atteindre 1 milliard de dollars au début de la semaine prochaine.

La plupart de ces pertes proviennent de l'arrêt quasi-total de la production d'avions commerciaux de Boeing, le company perdant 445 millions de dollars lors de la première semaine en raison de son incapacité à achever et à livrer des avions aux clients. Boeing tire la plupart de ses revenus de la livraison des avions.

Les pertes pour les employés et les fournisseurs s'élèvent à environ 117 millions de dollars lors de la première semaine. Les membres du syndicat, au nombre d'environ 33 000, qui sont en grève, et les fournisseurs sont les principaux contributeurs à ces pertes. Le salaire horaire maximum pour les membres du syndicat est de 51,30 dollars, ce qui équivaut à un salaire hebdomadaire de 2 052 dollars, hors primes et heures supplémentaires.

Licenciements à venir

Le PDG de Boeing, Kelly Ortberg, a informé les employés dans un courriel cette semaine qu'un grand nombre d'employés non syndiqués seraient Soon placed on furlough. Ces employés en congé non payé ne seront pas payés pendant une semaine sur quatre pendant la durée de la grève. De plus, la société a annoncé une embauche gelée et un arrêt des nouvelles commandes auprès des fournisseurs et des sous-traitants pour conserver de l'argent.

Le chemin de Boeing vers la rentabilité est long, quelle que soit la durée de la grève. La FAA limite le taux de production des avions 737 Max de Boeing dans le cadre de ses efforts pour améliorer la qualité de sa chaîne de montage.

L'avion prochain de Boeing, le 777X, crucial pour un retour à la rentabilité, a rencontré des problèmes lors de ses essais en vol et est plusieurs années en retard pour la certification des passagers. Boeing manque de fonds pour développer un nouveau modèle d'avion pour répondre à la demande du marché, et ses ventes sont largement devancées par son rival Airbus.

L'usine non syndicale de Boeing en Caroline du Sud, qui fabrique le 787 Dreamliner, est toujours en activité. Cependant, malgré le fait que le Dreamliner soit l'avion le plus cher de la société, elle n'en a produit que 32 lors des huit premiers mois de l'année, soit le même nombre que les 737 Max

