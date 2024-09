Le coût du sucre connaît une baisse significative.

Au cours des dernières années, les prix du sucre en Allemagne ont augmenté régulièrement. Cependant, il y a de bonnes nouvelles à l'horizon car les prix sont attendus pour baisser considérablement. Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka et Netto ont annoncé que leur paquet de sucre de marque propre de 1 kg serait maintenant vendu 89 cents, en baisse par rapport aux 1,49 euros précédents. D'autres grandes chaînes de supermarchés et détaillants discount suivent cette tendance, avec Kaufland et Lidl qui proposent leurs paquets à 99 cents cette semaine. Rewe, Penny et Norma font également baisser leur prix. Les détaillants attribuent cette baisse de prix à une diminution des coûts des matières premières. De plus, les prix pour d'autres produits de sucre comme le sucre en poudre et le sucre pour confiture sont également prévus pour baisser.

En général, les denrées alimentaires ont connu une augmentation des coûts en raison de l'inflation en Allemagne. Selon l'Office fédéral de la statistique, les consommateurs ont dû dépenser en août 2024 32,4 % de plus en moyenne pour les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées par rapport à 2020. Le sucre est l'un des produits qui a connu la plus forte augmentation de prix, avec une augmentation de plus de 82 % pendant la même période.

Les données de comparaison de prix de Smhaggle montrent que le prix au rayon pour un paquet de sucre de marque propre de 1 kg était encore de 79 cents en janvier 2022 dans la plupart des grandes surfaces. Mais, en décembre de la même année, ce prix a bondi à 1,49 euros. L'Association allemande de l'industrie sucrière a souligné que les principales raisons de cette augmentation des prix étaient les coûts énergétiques, les matières premières et la main-d'œuvre. En décembre 2023, le prix du sucre sur le marché intérieur européen a atteint un pic de 856 euros par tonne. La tendance actuelle est influencée par les prix du pétrole et reflète les prévisions de la récolte de canne à sucre dans des pays comme le Brésil, la Thaïlande et l'Inde.

Malgré l'augmentation générale des prix des denrées alimentaires due à l'inflation, d'autres grandes chaînes de supermarchés et détaillants discount, outre Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka et Netto, réduisent le prix de leur sucre de marque propre à 99 cents, suivant les détaillants leaders. De plus, la baisse projetée des prix pour d'autres produits de sucre comme le sucre en poudre et le sucre pour confiture est attendue pour soulager les consommateurs qui ont été fortement touchés par l'augmentation des coûts du sucre.

Lire aussi: