- Le coût de l'assurance automobile pourrait augmenter pour environ 4,7 millions de preneurs d'assurance.

Environ 4,7 millions de conducteurs d'automobiles en Allemagne sont attendus pour faire face à une augmentation des primes d'assurance suite à l'introduction de nouvelles catégories régionales, selon l'Association allemande des assureurs (GDV). Dans le même temps, environ 4,7 millions de conducteurs pourraient voir leur prime diminuer. Cependant, environ 33 millions de propriétaires de voitures pourraient rester indemnes.

Plus les dommages sont importants, plus la notation est mauvaise

L'introduction récente par le GDV de catégories régionales pour l'assurance responsabilité civile, tous risques et dommages partiels des véhicules motorisés a entraîné cette situation. Plus les dommages sont importants dans une région donnée, plus la notation est mauvaise dans les catégories respectives. L'endroit où le dommage s'est produit n'est pas le facteur crucial, mais l'endroit où le véhicule est immatriculé.

Pour les assureurs, les catégories régionales du GDV sont l'un des nombreux éléments de tarification utilisés pour déterminer les primes.

Offenbach et Berlin sont en tête des dommages

Le district ayant le taux de dommages le plus élevé pendant la période d'étude était la ville d'Offenbach, suivie de près par Berlin. "Dans les deux villes, les dommages sont Almost 40% supérieurs à la moyenne", a rapporté le GDV. En conséquence, ils entrent dans la pire catégorie régionale 12 pour l'assurance responsabilité civile. Par rapport aux grandes villes de plus de 300 000 habitants, Berlin a le montant total de dommages le plus élevé.

À l'inverse, le district de l'Elbe-Elster dans le Brandebourg a le meilleur dossier de dommages, avec des dommages environ 30% inférieurs à la moyenne. Il est intéressant de noter que de nombreux districts d'immatriculation en Bavière ont amélioré. "Ici, 24 districts et presque chaque quatrième conducteur de voiture bénéficient d'une catégorie plus favorable", a-t-on noté.

Dans tout le pays, les notations pour 49 districts avec environ 4,7 millions de conducteurs ont empiré. D'un autre côté, 59 districts et environ 4,7 millions de conducteurs devraient bénéficier de catégories régionales améliorées.

Les compagnies d'assurance peuvent maintenant utiliser les notations

Les compagnies d'assurance peuvent maintenant appliquer les notations pour les nouveaux contrats et les contrats existants à partir de l'année d'assurance suivante. Cependant, les catégories régionales ne sont pas contraignantes pour le calcul des primes.

Elles peuvent entraîner de importantes variations des primes d'assurance selon la région. Par exemple, le portail de comparaison Verivox a estimé que dans le quartier de Berlin-Mitte, l'assurance responsabilité civile pour une Volkswagen Passat conduite par une personne seule de 45 ans avec une distance annuelle de 15 000 kilomètres est en moyenne plus de deux fois plus chère qu'à Emden, en Frise orientale.

Dans le quartier de Berlin-Nikolassee, les primes d'assurance pour ce calcul de modèle sont d'environ un tiers plus élevées qu'à Kleinmachnow, en Brandebourg.

L'introduction de catégories régionales pour l'assurance des véhicules motorisés par le GDV a entraîné de importantes variations des primes, Berlin et Offenbach ayant les taux de dommages les plus élevés et étant donc classées comme ayant des notations d'assurance plus mauvaises. À l'inverse, les districts comme l'Elbe-Elster dans le Brandebourg et de nombreux districts d'immatriculation en Bavière ont des notations améliorées, ce qui pourrait entraîner des primes d'assurance plus basses.

