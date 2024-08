- Le coût de l'assurance automobile augmente pour de nombreux habitants de Hesse.

Avec une réévaluation des risques d'accidents, les primes d'assurance automobile pourraient augmenter pour de nombreuses personnes en Hesse. L'Association générale des assurances (AGA) a relevé les risques de responsabilité dans quatre districts d'immatriculation. Selon un communiqué, les propriétaires de véhicules dans les districts de Darmstadt-Dieburg, Francfort, Groß-Gerau et Limburg-Weilburg ont été déplacés vers des catégories régionales plus élevées, qui ont une incidence significative sur les tarifs d'assurance.

Au niveau national, l'endroit le plus accidentogène est Offenbach, suivi de près par Berlin. Les accidents sont fréquents dans les deux régions, et les dommages sont largement supérieurs à la moyenne. "Dans les deux villes, les dommages sont presque 40% plus élevés que la moyenne", déclare Anja Kafer-Rohrbach, directrice générale adjointe de l'AGA. Par conséquent, les véhicules d'Offenbach doivent être assurés dans la catégorie régionale la plus élevée, la 12.

L'assurance dans les grandes villes hessoises de Francfort, Wiesbaden et Cassel n'est pas beaucoup moins chère, avec la catégorie 11. Contrairement à la moyenne nationale, Hersfeld-Rotenburg connaît moins d'accidents, et les dommages sont moins importants. C'est donc le seul district de Hesse où la catégorie régionale la plus basse, la 1, s'applique pour l'assurance de responsabilité.

Les dommages causés par la grêle posent des défis pour les bilans financiers des compagnies d'assurance.

Des changements sont à prévoir pour l'assurance de responsabilité des propriétaires de véhicules dans le district de Waldeck-Frankenberg. Cependant, pour les autres districts, il n'y aura pas de changement pour l'assurance de responsabilité, selon l'AGA. La catégorie régionale est toujours basée sur la zone de résidence, et non sur l'office d'immatriculation.

Il y a également des modifications dans les catégories régionales de l'assurance tous risques. Il y a des mises à jour pour la couverture partielle dans 14 districts hessois, et pour la couverture totale dans 11 districts. Environ 40% des assurés sont concernés. La raison est les nombreux dommages causés par la grêle de l'année précédente, qui ont affecté les bilans financiers des assureurs. Les propriétaires de véhicules dans le Hochtaunuskreis peuvent s'attendre à une baisse des coûts pour les deux types d'assurance tous risques.

L'impact précis des nouvelles classifications sur les primes d'assurance n'est pas encore clair, car il est influencé par plusieurs autres facteurs. Les statistiques régionales de l'AGA ne sont pas contraignantes pour les compagnies d'assurance. Elles peuvent être mises en œuvre immédiatement pour les nouveaux contrats et pour les contrats existants à partir de l'année d'assurance suivante.

Malgré le fait d'être identifié comme ayant été déplacé vers une catégorie régionale plus élevée, les propriétaires de véhicules dans ['Le Grand-Gerau'] pourraient encore avoir des tarifs d'assurance plus abordables que ceux de Francfort, car ils sont dans la catégorie 10 plutôt que la catégorie 11. Cependant, l'augmentation potentielle des primes d'assurance automobile dans ['Le Grand-Gerau'] suite à la réévaluation des risques d'accidents reste une préoccupation pour de nombreux résidents.

Lire aussi: