Le coût de la correspondance par lettres et colis est en hausse.

À partir de 2025, les consommateurs devront débourser plus pour leur courrier et leurs colis avec Deutsche Post. L'Agence fédérale des réseaux a accordé à Deutsche Post, basée à Bonn, l'autorisation d'augmenter les prix dans toutes les catégories de lettres d'une moyenne de 10,48 %, conformément à l'annonce du régulateur mercredi. Cela pourrait également affecter le coût du courrier professionnel. Les clients privés peuvent s'attendre à payer en moyenne 7,21 % de plus pour les colis. Ces nouveaux prix seront applicables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Deutsche Post dispose désormais de la liberté de déterminer comment utiliser cette marge de prix pour les segments de produits individuels. Cela pourrait potentiellement faire passer le prix d'une lettre standard de son montant actuel de 85 cents à un euro.

Cette première mise en œuvre de la stratégie de tarification est conforme aux dispositions de la nouvelle loi postale. L'objectif principal est d'assurer un financement suffisant pour les services postaux universels fournis par la poste, y compris la couverture de la population sur l'ensemble du territoire, de Flensburg à Berchtesgaden. Deutsche Post devra soumettre ses plans de tarification à l'Agence fédérale des réseaux pour approbation, qui accordera son approbation si les propositions restent dans la fourchette prescrite.

Par le passé, Deutsche Post a exprimé ouvertement son intention d'augmenter les prix des lettres en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre. Récemment, en août, la directrice financière Melanie Kreis a déclaré qu'ils avaient "un besoin de rattrapage important". Malgré une forte inflation, Deutsche Post a réussi à augmenter les prix des lettres de seulement 4,5 % sur une période de trois ans. Par conséquent, l'augmentation du tarif postal en 2025 constituera une étape cruciale pour Deutsche Post pour générer les revenus dont elle a besoin. Le secteur des lettres de Deutsche Post en Allemagne est confronté à une concurrence rude des canaux de communication électroniques tels que le courrier électronique, ce qui entraîne une diminution du nombre de lettres envoyées.

