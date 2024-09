Le cours des actions de Wells Fargo diminue suite à l'annonce d'une sanction réglementaire pour des activités présumées de blanchiment d'argent par l'organisme de réglementation américain.

L'Officiel du Contrôleur de la Monnaie des États-Unis, un surveillant bancaire important, a annoncé jeudi avoir pris des mesures disciplinaires contre Wells Fargo en raison de carences dans ses protocoles de gestion des risques.

Les actions de la banque ont chuté de 5% lors des séances de négociation de mi-journée.

Le régulateur a apparemment mis en évidence des insuffisances dans les procédures de gestion des risques liés aux crimes financiers de Wells Fargo et dans les contrôles internes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Selon l'action d'application, la banque doit obtenir l'approbation de l'OCC avant de s'engager dans de nouvelles activités dans des domaines à risque moyen ou élevé pour le blanchiment d'argent ou l'application des sanctions. Cependant, le régulateur n'a pas l'intention d'imposer de pénalités financières.

"We've been dedicating considerable resources to address a significant portion of what's stipulated in the formal agreement, and we remain steadfast in our commitment to complete the work with the same immediacy as our other regulatory obligations," the bank expressed in a statement.

Since 2016, Wells Fargo has paid billions of dollars to settle various civil and criminal indictments, which involved a long-term strategy that encompassed falsely deploying loan repayments, wrongfully seizing homes, illicitly repossessing autos, erroneously levying fees and interest, and suddenly charging overdraft costs.

In the recent past, the former leader of the bank's retail division was sentenced to three years of supervision, while the bank's former CEO was barred from functioning in the industry.

The disciplinary actions against Wells Fargo by the Office of the Comptroller of the Currency could potentially impact the bank's overall economy and business performance. Despite the lack of monetary penalties, the need for approval before entering new ventures in high-risk areas may hinder the bank's future business expansion.

