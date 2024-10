Le cours des actions de Stellantis chute en réponse à son avertissement de profit, en accord avec l'annonce similaire de Volkswagen.

Stellantis (STLA), connu pour produire des camions Ram, des Jeep, ainsi que des voitures Citroën et Peugeot, a déclaré dans un communiqué s'attendre à avoir des bénéfices plus faibles en 2024 par rapport à ses prévisions initiales, et que ses dépenses dépasseraient son flux de trésorerie issu de ses activités opérationnelles.

Ces prévisions négatives ont été principalement influencées par des ajustements en Amérique du Nord, notamment des incitations accrues sur les modèles de 2024 et plus anciens et des ventes ralenties dans divers régions lors de la deuxième moitié de l'année.

Stellantis a annoncé des plans pour réduire les stocks de véhicules aux États-Unis et permettra la livraison de 200 000 véhicules de moins aux concessionnaires nord-américains lors de la deuxième moitié de 2024 par rapport à la même période de l'année dernière.

La société a souligné qu'un contexte mondial de l'industrie plus défavorable était à l'origine de cela, avec une prévision de marché réduite pour 2024 et une concurrence accrue en raison d'une offre croissante dans l'industrie et d'une concurrence accrue de la Chine.

Cette mise à jour pessimiste a été communiquée après que Volkswagen, en Allemagne, a réduit ses prévisions de ventes et de livraisons pour l'année 2023, évoquant un "environnement de marché difficile". Les actions de Volkswagen ont chuté de 4,5 % en conséquence, lundi.

De plus, le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a déclaré que son résultat d'exploitation en 2023 serait inférieur à celui de l'année précédente et qu'il produirait 1 000 véhicules de moins en raison de perturbations dans sa chaîne d'approvisionnement et d'une faiblesse macroéconomique persistante en Chine. Ses actions ont chuté de nearly 21 % à Londres.

Les constructeurs automobiles occidentaux font actuellement face à une demande mondiale en baisse et à une concurrence accrue des fabricants de véhicules électriques chinois.

Les fabricants de VE chinois, tels que BYD et Xpeng (XPEV), réussissent à prendre des parts de marché aux constructeurs automobiles étrangers en Chine, le plus grand marché mondial de voitures particulières, et s'étendent également en Europe, où le marché de la voiture a rétréci.

Volkswagen a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'environ 2 millions de voitures en moins sont vendues en Europe chaque année par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Volkswagen elle-même vend 500 000 voitures en moins par an dans la région.

Volkswagen est actuellement en pourparlers salariaux avec IG Metall, l'un des syndicats les plus puissants d'Allemagne, dans le cadre d'une plus large restructuration de l'entreprise qui pourraitaboutir aux premières fermetures d'usines de son pays natal.

"Pour suivre la concurrence, nous devons restructurer Volkswagen de manière exhaustive... car la situation est grave", a déclaré l'entreprise la semaine dernière. "Volkswagen doit améliorer son efficacité et réduire ses coûts."

