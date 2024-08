Le coureur de dressage vole au fouet de l'équipe nationale

La cavalière danoise de dressage Carina Cassoe Krüth a été exclue de l'équipe nationale après avoir été accusée de fouetter sévèrement un cheval. Suite à l'apparition d'une vidéo confirmant les allégations, elle a été condamnée à une amende. La fédération a maintenant également suspendu sa participation à l'équipe nationale, indéfiniment.

Carina Cassoe Krüth, cavalière danoise de dressage, a été exclue de l'équipe nationale suite à une vidéo la montrant en train de fouetter sévèrement un cheval. La fédération a annoncé que son comportement dans la vidéo d'entraînement de 2022 était incompatible avec les normes et les valeurs décrites dans le plan sportif de l'équipe de la fédération et des membres de l'équipe nationale. La durée de la suspension est actuellement inconnue.

Initialement prévue pour voyager en tant que cavalière de réserve avec l'équipe de dressage aux Jeux olympiques, Cassoe Krüth a retiré sa participation peu de temps avant l'annonce de l'équipe. Selon l'agence de presse Ritzau, cela s'est produit après que la vidéo ait été envoyée à la Fédération équestre danoise. L'an dernier, elle a remporté le bronze aux Championnats d'Europe avec l'équipe danoise et l'or aux Championnats du monde en 2022.

Une amende a été imposée initialement

Initialement, la fédération a imposé une amende d'environ 670 euros à Cassoe Krüth. Sa suspension est intervenue après la publication en ligne de la vidéo, qui a suscité de vives critiques au Danemark. Il s'agit du dernier cas choquant dans le monde du dressage. Avant les Jeux, la championne olympique à trois reprises Charlotte Dujardin a fait la une des journaux lorsqu'une vidéo de quatre ans a été publiée, montrant apparemment qu'elle maltraitait un cheval.

La fédération internationale FEI a annoncé que Dujardin avait été suspendue provisoirement dans l'attente des investigations. La cavalière de 39 ans a elle-même demandé la suspension. "Ce qui s'est passé ne reflète en rien ma façon de faire et ne correspond pas à la manière dont j'entraîne mes chevaux ou enseigne à mes étudiants, mais il n'y a aucune excuse", a-t-elle déclaré plus tard dans un communiqué. "Je suis profondément honteuse et j'aurais dû donner l'exemple. Je présente mes excuses pour mon comportement."

Malgré l'amende et la suspension, la participation de Cassoe Krüth aux Jeux olympiques de 2024 à Paris reste incertaine en raison de son exclusion de l'équipe nationale. Le scandale entourant son comportement pourrait potentiellement affecter sa participation à des compétitions internationales à l'avenir.

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris pourraient offrir un nouveau départ à de nombreux athlètes, mais pour Cassoe Krüth, son avenir dans le sport dépendra de la manière dont elle gérera cette controverse et démontrera son engagement envers les valeurs équestres.

