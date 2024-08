Le coureur de dressage vole au fouet de l'équipe nationale

La cavalière danoise de dressage Carina Cassoe Krüth est accusée d'avoir fouetté sévèrement un cheval. Après la diffusion d'une vidéo confirmant les allégations, elle est condamnée à une amende. La fédération l'exclut désormais de l'équipe nationale - pour une durée indéterminée.

Carina Cassoe Krüth, cavalière danoise de dressage, a été exclue de l'équipe nationale en raison de coups de fouet. La vidéo montrant la cavalière fouettant sévèrement un cheval en est la cause. La fédération a annoncé cette exclusion. Le comportement de la cavalière dans la vidéo d'entraînement de 2022 est incompatible avec les normes et les valeurs décrites dans le plan sportif de la fédération et de l'équipe nationale, a-t-elle déclaré. La durée de l'exclusion reste pour l'instant inconnue.

Cassoe Krüth était censée voyager en tant que cavalière de réserve avec l'équipe de dressage aux Jeux olympiques, mais a retiré sa participation peu avant l'annonce de l'équipe. Selon l'agence de presse Ritzau, cela s'est produit après que la vidéo ait été transmise à la Fédération équestre danoise. La cavalière avait remporté le bronze aux Championnats d'Europe avec l'équipe danoise l'année dernière et l'or aux Championnats du monde en 2022.

Initialement, la fédération a infligé une amende d'environ 670 euros à Cassoe Krüth. L'exclusion temporaire de la cavalière de dressage a eu lieu après la publication de la vidéo sur Internet, qui a suscité une vive critique dans l'opinion publique danoise. Il s'agit du dernier cas choquant dans le monde du dressage. Avant les Jeux, Charlotte Dujardin, triple championne olympique, avait fait la une des journaux. Une vidéo de quatre ans montrant Dujardin agissant contre le bien-être d'un cheval avait soudainement été publiée.

La fédération mondiale FEI a alors annoncé que Dujardin avait été suspendue provisoirement. La cavalière de 39 ans avait elle-même demandé cette suspension jusqu'à ce que les investigations soient terminées. "Ce qui s'est passé n'était absolutely pas comme moi et ne reflète absolutely pas la manière dont j'entraîne mes chevaux ou enseigne mes étudiants, mais il n'y a absolutely pas d'excuse", a déclaré Dujardin dans un communiqué ultérieur. "Je suis profondément honteuse et j'aurais dû donner l'exemple à ce moment-là. Je m'excuse sincèrement pour mon comportement."

L'exclusion de Cassoe Krüth des événements sportifs compétitifs, et non seulement de l'équipe nationale, pourrait être une conséquence de ses actions. Ses actions dans l'arène sportive ont suscité de sérieuses préoccupations quant au bien-être animal et à l'utilisation de la force dans les sports équestres.

