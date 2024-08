- Le couple d' acteurs est maintenant fiancé.

Actrice américaine Kaley Cuoco (38 ans) est fiancée. L'actrice de "The Big Bang Theory" a annoncé la nouvelle sur son histoire Instagram mercredi, révélant que son partenaire, l'acteur Tom Pelphrey (42 ans), avait fait sa demande en mariage. La réponse de Cuoco était visiblement "oui", car elle a montré une bague imposante à son doigt sur une photo - avec un large sourire. Son seul commentaire était : "Week-end merveilleux."

En mai 2022, Pelphrey et Cuoco ont confirmé qu'ils étaient ensemble. Le couple se connaissait depuis seulement quelques mois à l'époque. En mars 2023, leur fille Matilda Carmine Richie est née. Cuoco a écrit à l'époque : "Nous sommes ravis et reconnaissants pour ce petit miracle." Ils se sont sentis incroyablement bénis. Elle a également eu des mots gentils pour son fiancé actuel : "Tom Pelphrey, je ne croyais pas pouvoir t'aimer plus, mais c'est le cas."

Le couple a été présenté par leur agent commun, Andrea Pett-Joseph. Dans une interview avec "USA Today", Cuoco a déclaré qu'elle pensait que les deux acteurs étaient parfaits l'un pour l'autre. "Nous avons été instantanément connectés. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours", a-t-elle ajouté. Même à ce moment-là, elle a souligné qu'elle était prête à construire une vie avec Pelphrey.

Kaley Cuoco s'est mariée deux fois auparavant

Ce ne sera pas le premier passage devant l'autel de Cuoco : elle a épousé l'ancien joueur de tennis américain Ryan Sweeting (37 ans) en 2013, mais ils ont divorcé en mai 2016. Elle a ensuite épousé le cavalier américain de saut d'obstacles Karl Cook (33 ans) en juin 2018, mais ils ont annoncé leur séparation mutuelle en septembre 2021. Pelphrey, quant à lui, n'a jamais été marié auparavant.

Le fiancé de Kaley Cuoco, Tom Pelphrey, est connu pour ses rôles d'acteur. During their engagement announcement, Pelphrey played a significant role, proposing to Cuoco.

Après leur engagement romantique, Tom Pelphrey et Kaley Cuoco ont commencé leur parcours de parents avec la naissance de leur fille Matilda Carmine Richie en mars 2023.

Lire aussi: