- Le couple bien-aimé de "Let's Dance" décide de se séparer.

"De l'amour à l'amitié..." introduit le post, accompagné d'un émoji de cœur brisé. "Cette étape que nous avons franchie a mis plus d'une année à se concrétiser et est le fruit d'une décision prise ensemble", poursuit-il.

"Profondément reconnaissants" pour neuf ans ensemble

Au cours des neuf dernières années, le couple a "traversé et remporté de nombreux défis", pour lesquels ils sont "profondément reconnaissants". Malika Dzumaev et Zsolt Sándor Cseke insistent sur le fait qu'ils seront "l'un pour l'autre" et ne veulent pas lâcher la "forte connexion" qu'ils ont construite.

"À l'exception de ce changement de vie, nous resterons les meilleurs amis, partenaires de danse et collègues les uns des autres, toujours prêts à s'entraider", jurent Cseke et Dzumaev. Il semble probable que les deux continueront à danser ensemble dans "Let's Dance" à l'avenir.

Duo de danse en compétitions et "Let's Dance"

La danseuse allemande d'origine russe et son homologue roumain se sont rencontrés lors d'un séminaire en Roumanie. Depuis 2015, Dzumaev et Cseke dansent ensemble pour le Grün-Gold Club Bremen. En harmonie, les collaborateurs de danse sportive ont également représenté l'équipe nationale allemande.

Malika Dzumaev est sur "Let's Dance" depuis 2021, son ancien partenaire Cseke a rejoint le populaire show RTL un an plus tard. En 2023, ils ont été appariés en duo de danse professionnel dans le défi professionnel - le duo aguerri est sorti facilement vainqueur. Dzumaev a également régné en maître dans la saison régulière de "Let's Dance" en 2024, aux côtés du musicien Gabriel Kelly (23).

