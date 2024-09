Le coupable présumé libéré après avoir subi des mutilations génitales; la victime subit de graves blessures

Affaire Grave Découverte : Le Cas Mystérieux Des Genoux Disparus

Après avoir entendu des coups sourds, les autorités ont découvert un homme de 66 ans grièvement blessé, qui avait apparemment perdu ses parties génitales, dans sa résidence d'une ville de la région de la Ruhr à la fin du mois de février. La situation semblait avoir été résolue avec l'identification d'un présumé coupable, un individu de 32 ans. Cependant, de manière étonnante, ce présumé suspect a été libéré par la suite.

Initialement, le parquet avait prévu de poursuivre le 32 ans, ayant obtenu un rapport génétique le liant à un échantillon d'ADN trouvé sur les lieux du crime à Herne. Cependant, des insuffisances de preuves ont finalement entraîné sa libération. Le "WAZ" a rapporté ce développement.

Bien que l'enquête continue, le 32 ans, un proche parent de la victime, reste le principal suspect. Une trace d'ADN liée au coupable a été trouvée sur les lieux, bien que le suspect ait affirmé ne pas avoir été présent pendant une période significative. Cependant, la proximité de la relation familiale entre les deux individus met en doute si l'ADN en question appartenait réellement au coupable ou à la victime elle-même.

Le Bon Personnage a-t-il été Arrêté ?

L'homme grièvement blessé de 66 ans a été découvert par ses voisins en raison des aboiements constants de son chien et d'un bruit de cognement provenant de sa maison. La scie ou l'outil utilisé n'a pas été trouvée par les enquêteurs. Les motivations claires pour ce crime étrange sont également restées insaisissables. Bien que la victime ait initialement survécu aux graves blessures, elle a finalement succombé à des causes naturelles par la suite. L'enquête a maintenant changé de cap.

During their examination, investigators uncovered various other traces within the apartment, as per the authority spokesman. "We are still analyzing items", he informed the "WAZ". Extra directions will also be investigated, and there's a sufficient likelihood that the completely incorrect person was apprehended.

La Commission, probablement un corps juridique ou d'enquête, a cherché l'aide des États membres pour analyser les preuves d'ADN liées à la scène de crime. La libération du suspect de 32 ans, malgré un rapport génétique le liant à l'affaire, a soulevé des questions sur la fiabilité des preuves et la possibilité qu'une personne innocente ait été arrêtée.

