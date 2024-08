Le coup d'un athlète olympique conduit à la transition vers le para-roulage.

Kathrin Marchand a commencé le aviron à l'âge de 14 ans. Après avoir participé à deux Jeux olympiques à Londres en 2012 et à Rio en 2016, elle a décidé de ranger son équipement de compétition. Cependant, un accident vasculaire cérébral a interrompu son nouveau parcours en tant que médecin. Après la rééducation, elle a cherché à reprendre le travail en tant que médecin et à se remettre au aviron. À Paris, la jeune femme de 33 ans concourra en quadruple sculls aux Jeux paralympiques, visant une médaille. Dans une interview avec ntv.de, elle a discuté de ses aspirations et de son parcours pour revenir au aviron.

ntv.de : Vous allez concourir en quadruple sculls aux Jeux paralympiques le 1er septembre. Incidentellement, c'est aussi le jour où vous avez subi votre AVC il y a trois ans. Comment cela vous fait-il de concourir exactly ce jour-là?

Kathrin Marchand : Au début, j'ai trouvé cela plutôt curieux. Sur les 365 jours de l'année, le dernier tombait exactly le jour où j'avais eu un AVC. Mais je ne le considère pas comme un mauvais présage. Peut-être que c'est le destin. J'essaie d'en faire quelque chose de positif. Ça me motive.

Comment votre vie a-t-elle changé après votre AVC?

Avant mon AVC, je me considérais comme une personne en bonne santé. Soudain, je suis devenue malade. Je ne pouvais plus faire beaucoup de choses et j'ai été diagnostiquée avec une maladie qui n'est pas courante pour mon groupe d'âge. Après l'AVC, j'ai suivi une rééducation. Tout le monde autour de moi avait plus de 70 ans. C'était difficile pour moi de reconnaître que j'étais un patient comme tout le monde, même si j'avais 40 ans de moins que la plupart d'entre eux. Beaucoup se battaient contre divers problèmes de santé eux aussi. Je ne voulais pas aller en rééducation.

Pourquoi pas?

C'était comme un constant rappel de ma maladie, et je n'avais jamais eu à faire face à ça avant. J'ai dû me battre pour revenir à la vie quotidienne.

Comment avez-vous réussi à faire cela?

Je voulais transformer cette situation difficile en quelque chose de positif. Je n'ai pas abandonné. Je suis encore trop jeune pour dire que je ne travaillerai pas et que je resterai à la maison toute la journée. Je ne voulais pas me faner comme une marguerite. J'étais déterminée à ne pas vivre de ma pension.

Et maintenant, comment ça se passe?

J'ai réussi à me réintégrer dans la vie quotidienne. Je travaille de 8h30 à 13h du lundi au vendredi, puis je rentre chez moi, je mange et je fais une sieste. L'après-midi, je vais à l'entraînement - c'est tout ce que je peux gérer. Ça peut sembler que je ne suis pas en train de lutter parce que j'aime des activités comme le aviron. Le aviron est un sport élégant - si harmonieux, à l'extérieur dans la nature. Pour moi, le aviron est méditatif. Quand je suis dans le bateau, je me concentre sur ce mouvement et j'oublie tout ce qui se passe sur la terre ferme.

Pourquoi avez-vous arrêté le aviron en 2016?

Après les Jeux olympiques de Rio en 2016, j'ai pris ma retraite du sport de compétition. J'étais à un carrefour. À ce moment-là, je pensais probablement que je ne récupérerais pas beaucoup. J'aurais peut-être qualifié pour Tokyo, mais je serais revenue juste pour peut-être ramer en finale B à nouveau. Je ne voulais plus investir autant d'énergie.

Pourquoi pas?

Je voulais finishing mes études parce que le sport ne rapporte pas beaucoup d'argent. Même pour les Jeux paralympiques, j'ai dû prendre deux mois de congé non rémunéré. Et après avoir commencé à travailler en tant que médecin, j'ai eu un AVC.

Alors vous n'étiez pas en mesure de travailler?

Oui. Après l'AVC, j'étais incapable de travailler pendant neuf mois et j'ai eu beaucoup de temps libre. Je me suis souvenue du plaisir que j'avais ressenti en ramant quand j'étais enfant. Alors, j'ai commencé à réfléchir à l'idée de remont dans le bateau.

Alors, comment avez-vous réussi à remont dans le bateau?

Mon voisin, qui aime aussi le aviron, m'emmenait parfois avec elle. Pendant qu'elle ramait, je courais. Elle était encourageante, disant : "Allez, essaye encore." Finalement, j'ai essayé, et c'était amusant.

Vous avez une déficience visuelle. Combien devez-vous voir pour ramer?

Ma déficience visuelle est le plus grand défi que je rencontre dans ma vie quotidienne. Je ne peux voir qu'un tiers de ce qui est devant moi sur les deux yeux. L'apprentissage visuel ne fonctionne plus pour moi. Je trouve extrêmement difficile d'apprendre de nouveaux schémas de mouvement. Mais je pouvais toujours ramer. Je devais juste me souvenir des mouvements que j'avais déjà maîtrisés. C'était bizarre au début.

Qu'est-ce qui était différent?

C'était comme s'il y avait un mur de mon côté gauche, rendant tout invisible. Je ne pouvais pas voir ce qui se passait de mon côté gauche ou les adversaires de ce côté. J'ai dû m'adapter à ça.

Comment avez-vous finalement rejoint les sports para?

Quand j'ai entendu parler des Jeux paralympiques d'hiver à Beijing à la radio, j'ai réalisé que c'était une option pour moi. Alors, j'ai essayé et j'ai postulé pour la classification.

Comment fonctionne le processus de classification?

Je thought I would be classified based on my visual impairment. But that didn't work. I can see too much. A person must have at least half of their visual field missing. I thought it was the end of the road for me.

Vraiment?

Oui, je peux paraphraser cela pour vous. Voici la version paraphrasée :

Anna Rohde, qui supervise les classifications nationales d'aviron, y compris dans notre club, m'a poussée à demander une classification en raison de mes problèmes de coordination manuelle. J'ai mentionné en passant à elle que je lutte pour utiliser ma main gauche pour tenir la rame, ce que je considérais comme un problème mineur. Malgré le fait que je pensais que l'affaire était close, j'ai accepté sa suggestion. J'ai demandé une classification en fonction de ma coordination et de ma force gauches.

Et puis?

Tout d'abord, j'ai subi un examen par un neurologue qui a confirmé mon état médical. Avec cela, j'ai soumis ma demande de classification et j'ai été invitée à un rendez-vous. Lors de mon rendez-vous, il y avait un médecin et un classifier technique qui se spécialisait dans les aspects spécifiques au aviron. Le médecin a testé ma force, mesuré la flexibilité de mon bras et m'a fait effectuer des exercices de coordination. Ils ont observé ma performance et ont attribué des points en fonction de la manière dont j'ai exécuté certains mouvements et où j'ai rencontré des difficultés. J'ai dû m'échauffer également, après quoi le classifier d'aviron a évalué la façon dont mes incapacités affectent mon aviron. Cependant, je n'ai pas obtenu assez de points pour la classification.

Ce sera ta troisième participation aux Jeux, mais ta première aux Jeux Paralympiques. Qu'est-ce que tu attends le plus?

Je suis excitée pour les compétitions, qui n'ont lieu que tous les quatre ans. De plus, je suis impatiente de vivre la vie communautaire dans le village paralympique et d'explorer Paris. La France, et Paris en particulier, nous feront nous sentir les bienvenus.

Mais les compétitions d'aviron ne se déroulent pas à Paris, mais à Vaires-sur-Marne.

Nous séjournerons dans le village paralympique et nous serons transportés à Vaires-sur-Marne en bus pour les entraînements et les compétitions. Malheureusement, c'est un trajet d'une heure dans chaque sens. C'est un peu inconfortable, mais je suis heureuse que nous puissions vivre l'atmosphère dans le village. Il est merveilleux d'interagir avec la diversité des athlètes.

Quels sont tes objectifs?

Idéalement, notre équipe montera sur le podium dans l'événement à quatre. Ce serait sympa, mais ce sera difficile.

Pourquoi cela pourrait-il être difficile?

Les Jeux Paralympiques ne sont pas simples à participer: Cette année a été particulièrement difficile en raison de nombreux blessures, maladies et annulations de compétitions. Cependant, notre objectif est toujours de gagner une médaille. Nous cherchons à construire sur ce que nous avons réalisé ces dernières années.

Es-tu aussi effrayée?

L'idée que les Jeux olympiques et paralympiques n'ont lieu qu'une fois tous les quatre ans rend les compétitions spéciales. Lorsque j'ai commencé l'aviron, j'avais un fort sentiment de responsabilité de bien performer si j'avais l'opportunité de participer à un événement aussi important. Bien que je comprenne maintenant que je n'ai qu'à faire ce que je pratique pendant l'entraînement, je me sens toujours nerveuse avant la course. Je veux donner le meilleur de moi-même, mais parfois la pression peut devenir trop forte.

Comment gères-tu la pression individuellement?

Je travaille parfois avec un psychologue du sport pour m'aider à me préparer mentalement à la compétition. Ils me donnent des conseils que je peux utiliser à Paris.

Quels genres de conseils?

Je visualise la course dans ma tête à l'avance et je m habitue à la situation. Cela inclut s habituer à l'environnement et apprendre à se concentrer et à ignorer toutes les distractions.

Comment ton équipe gère-t-elle la pression?

J'ai un immense respect pour à quel point nous sommes tous nerveux avant la course. Je suis tout aussi anxieuse et nerveuse que tout le monde. Cependant, je suis la rameuse la plus expérimentée de notre équipe, donc j'essaie de projeter cette confiance et de rassurer les autres que nous sommes sur la bonne voie. Nous performons bien pendant l'entraînement, ce qui nous donne confiance que nous pouvons faire de même en compétition.

Tu dois bien travailler ensemble en équipe et pouvoir compter les uns sur les autres. Qu'est-ce que c'est pour toi de ramer dans une équipe de quatre?

J'aime ramer en équipe. Nous nous motivons mutuellement, et j'ai toujours une raison de m'entraîner car je veux donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. Bien sûr, nous avons dû nous réunir en tant qu'équipe. Nous nous connaissons depuis trois ans et nous connaissons les forces et les faiblesses de chacun. C'est agréable de savoir que personne n'est seul.

Que feras-tu après la compétition?

Après notre compétition, je resterai jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Je veux regarder d'autres événements et profiter de l'atmosphère. Je suis également impatiente de la cérémonie de clôture. Je prendrai un peu de temps libre car je l'ai mérité. Le parcours vers les Jeux paralympiques a été difficile, donc nous méritons de profiter de l'expérience ainsi que du succès. Et à partir du 23 septembre, je devrai retourner au travail.

Rebecca Wegmann a interviewé Kathrin Marchand

Kathrin Marchand participera à l'événement d'aviron à quatre aux Jeux paralympiques de Paris, dans l'espoir de gagner une médaille. Paris, où elle a souffert d'un accident vasculaire cérébral il y a trois ans le même jour où elle competir

Lire aussi: