- Le coup d'État de droite: près de quatre ans de prison exigés

Pour un présumé extrémiste de droite de Heiligenhaus près d'Essen, le parquet a requis une peine de trois ans et neuf mois. Le quinquagénaire a admis sa participation à des projets de coup d'État lors du procès devant le tribunal régional supérieur de Düsseldorf. Il avait rejoint le groupe d'extrême droite "Kaiserreich" et soutenu leurs projets de coup d'État.

Entre-temps, le prévenu, qui était employé comme technicien de maintenance, a témoigné contre ses présumés complices dans d'autres procédures judiciaires, notamment devant le tribunal régional supérieur de Koblenz. Le procureur en a tenu compte. Cependant, elle n'a pas cru que le quinquagénaire avait rejoint le groupe uniquement pour se faire valoir. La défense a affirmé que son client n'était pas un citoyen de Reich, mais un opposant à la COVID-19 égaré. Ils ont réclamé une peine maximale de deux ans et demi de prison et un transfert en détention ouverte.

Attaques contre les lignes à haute tension

Le quinquagénaire a également admis avoir proposé d'effectuer des attaques contre les lignes à haute tension. "Je tiens à m'éloigner de mes pensées radicales à l'époque. Tout cela est exact. Je me suis simplement laissé entraîner dans cette absurdité", a-t-il expliqué.

Comme la police a également trouvé plus de 50 feux d'artifice illégaux chez cet homme marié, il a également été inculpé pour violation de la loi sur les explosifs. Cette inculpation a été abandonnée lors du procès. Le prévenu a affirmé qu'il s'agissait d'un reste du Nouvel An et qu'il n'avait pas de mauvaises intentions.

Selon l'acte d'accusation, le groupe "Kaiserreich" autour des soi-disant "Patriotes unis" avait préparé un coup d'État et commis un crime de haute trahison contre la République fédérale. L'objectif était de remplacer le système de gouvernement démocratique par un autoritaire.

