- Le coup de chance du Borussia Monchengladbach: louange pour l'assistance modeste et la performance tenace

Tim Kleindienst, le vainqueur du match, constate que Borussia Mönchengladbach se dirige vers de meilleures positions en championnat. "C'est satisfaisant de voir que les choses se mettent en place et que des progrès apparaissent", a déclaré le nouveau joueur après la victoire 2:0 de son équipe contre VfL Bochum, marquant lui-même un but (61.) et offrant une passe décisive (78.).

De même, Kevin Stöger, qui a également commenté la bonne tendance, a déclaré : "Nous avons commencé la saison de manière fantastique. Regarder Gladbach en ce moment est très divertissant."

Progrès clair

De même que la défaite malheureuse 2:3 de la semaine dernière contre les champions en titre Leverkusen, un progrès clair était également visible chez Bochum pour l'équipe classée 14ème de la saison précédente. Une fois de plus, les deux nouveaux visages Kleindienst et Stöger ont joué un rôle important.

Kleindienst a marqué au bon moment avec une précision glaciale, et l'ancien joueur de Bochum Stöger a contrôlé le milieu de terrain avec expertise. "Kevin et Tim sont des personnes positives qui peuvent motiver les autres. On voit que les autres sont plus dynamisés grâce à eux", a loué le directeur sportif Roland Virkus.

Plaisir d'anniversaire spécial

La remarquable performance a amplifié la joie de l'ancien joueur de Heidenheimer Kleindienst pour ses 29 ans : "Marquer un but, offrir une passe décisive et enregistrer une victoire 2:0 à l'extérieur pour son anniversaire - cela ne pouvait pas être mieux. Cela fait beaucoup de bien avant une pause internationale", a déclaré l'attaquant.

D'autres joueurs de Borussia Mönchengladbach semblent gagner en confiance, comme en témoignent leurs meilleures performances, peut-être grâce à l'influence de Tim Kleindienst et Kevin Stöger.

L'énergie positive apportée par Kleindienst et Stöger n'a pas seulement influencé leurs coéquipiers, mais s'est également étendue à d'autres domaines du club, avec d'autres membres du personnel rapportant une amélioration du moral.

