Le corps législatif de Thuringe choisit un représentant de la CDU comme président.

Après une première réunion chaotique du Parlement régional de Thuringe fraîchement élu, la Cour constitutionnelle a établi des directives strictes pour le leader intérimaire de l'AfD, Treutler. En respectant ces prescriptions, le septuagénaire a poursuivi la séance parlementaire. Par la suite, l'élu CDU König a été élu nouveau président du Parlement avec une majorité de votes.

Le représentant de l'CDU König a été élu nouveau président du Parlement régional de Thuringe. König, 42 ans, a remporté le poste confortablement face à la candidate AfD de 38 ans, Wiebke Muhsal. Avant cela, le Parlement a adopté une modification de ses règles de procédure. Une proposition de l'CDU et du BSW a recueilli 55 votes lors d'une réunion plénière à Erfurt le samedi, obtenant ainsi la majorité simple nécessaire. Tous les 32 représentants de l'AfD ont voté contre cette proposition à l'unanimité.

Cette amendment a permis aux candidats de tous les groupes de se porter candidats à l'élection du président du Parlement dès le premier tour, sans tenir compte des réserves précédentes pour la faction la plus puissante, initialement l'AfD, conformément à la précédente règle. Cela a ainsi ouvert la voie à l'élection de König.

Selon l'ancienne règle, la faction la plus puissante avait le droit de proposer un candidat lors des deux premiers tours. L'élection du président du Parlement régional était initialement prévue pour jeudi, mais la séance constitutive a été interrompue dans la confusion. Treutler, le président par intérim de l'AfD, a refusé de permettre des motions et des votes de la séance plénière jeudi, ce qui a eu un impact significatif sur la proposition de l'alliance CDU et BSW.

Cependant, la Cour constitutionnelle de Thuringe à Weimar a rendu un jugement vendredi soir, confirmant que le président par intérim doit permettre au Parlement de modifier ses règles de procédure avant l'élection du président du Parlement régional. La cour a ordonné à Treutler de se conformer à cette procédure. Samedi, Treutler a suivi les instructions émises.

Grâce aux nouvelles règles, le Parlement régional de Thuringe a adopté la proposition de l'CDU et du BSW, permettant à König de se porter candidat dès le premier tour des élections pour la présidence du Parlement. Grâce à cette modification, les élections au Landtag de Thuringe ont abouti à l'élection de König comme nouveau président du Parlement.

