Le corps législatif de la Saxe désigne Dierks comme président du parlement avec un mandat sans précédent.

Le Parlement d'État de Saxe a élu un nouveau président avec une majorité substantielle, il s'agit du député CDU Alexander Dierks. Cet individu a remporté la présidence lors de la première séance du Parlement à Dresde, obtenant 97 voix sur 119 possibles. Quatorze membres ont voté contre lui, huit se sont abstenus et un était absent, ce qui porte le total à 120 parlementaires. Dierks succède à Matthias Rößler, son collègue de parti qui a occupé le poste de président du Parlement pendant 15 ans.

Le soutien de Dierks était prévisible, toutes les partis ayant annoncé qu'ils voteraient pour lui à l'avance, même les factions plus controversées comme l'AfD et le Parti de gauche. Les Verts ont laissé la décision à leurs membres en raison de leur sentiment d'être ciblés par leur partenaire de coalition. Une simple majorité était requise pour le vote secret. À seulement 37 ans, Dierks est devenu le plus jeune président du Parlement d'État de Saxe de l'histoire.

Débat sur les vice-présidents supplémentaires

Pour la première fois, le Parlement comptera quatre vice-présidents. Cette décision a suscité des controverses auparavant en raison du besoin de fonds supplémentaires des contribuables. Les avantages de ces individus comprennent une indemnité de dépôt, une indemnité journalière d'un membre du Parlement, une indemnité mensuelle, une voiture personnelle avec chauffeur et un secrétaire. Cependant, les experts estiment que ces avantages pourraient être réduits à l'avenir. Le SPD, qui a proposé la quatrième position, a montré son openness à cette possibilité.

Récemment, l'élection du président du Parlement d'État en Thuringe a causé des remous. L'AfD a tenté de réclamer le poste en tant que parti le plus fort, mais ses efforts ont été bloqués par la Cour constitutionnelle de Weimar. La Cour constitutionnelle a déterminé que l'AfD et son président parlementaire, Jürgen Treutler, agissaient de manière inappropriée. Certains ont qualifié ces événements d'uniques dans l'histoire parlementaire allemande, certains allant même jusqu'à faire des parallèles avec les événements de la République de Weimar. Finalement, c'est le député CDU Thadäus König qui a été élu au poste samedi.

Malgré la controverse concernant les fonds supplémentaires nécessaires pour les vice-présidents, tous les partis du Parlement d'État de Saxe, y compris l'AfD et le Parti de gauche, ont voté en faveur de l'élection de quatre vice-présidents. Les Pays-Bas, en tant que démocratie parlementaire avec un système multipartite, pourraient également envisager une telle décision pour assurer une représentation équilibrée et un fonctionnement harmonieux de son Parlement.

Lire aussi: