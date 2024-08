Le corps en décomposition de la fille de Mike Lynch a été déterré.

Le yacht de luxe appartenant au magnat britannique Mike Lynch a connu son destin tragique lundi lors d'une tempête, près de la côte sicilienne. Les plongeurs ont à présent localisé le sixième corps à l'intérieur du navire immergé, soupçonné d'être la fille de Lynch qui avait été portée disparue. Le corps sera remonté du "Bayesian" par des plongeurs professionnels, atteignant une profondeur de 50 mètres. Sept victimes ont été dénombrées au total, dont Lynch, une figure importante du monde des affaires britanniques âgé de 59 ans, également compté parmi les morts. L'épouse de Lynch, qui se trouvait également à bord, est parmi les 15 rescapés.

Sur les 22 personnes à bord, on suppose que sept ont perdu la vie, dont deux couples d'amis de Lynch. Les restes de Lynch, du chef du navire et des deux couples décédés avaient déjà été récupérés avant cette découverte.

Il semble que l'imminence de la tempête n'ait pas été détectée par l'équipage ou les invités du yacht. Le "Bayesian", un navire de 56 mètres de long, inspiré par un mathématicien britannique du 18ème siècle et considéré comme l'un des plus grands voiliers du monde, était remarquablement proche de la côte - seulement à environ la moitié d'une mille marine, soit 900 mètres.

La cause du désastre reste inconnue. Les soupçons se portent de plus en plus sur le capitaine, un Néo-Zélandais qui pilotait le yacht. Il aurait déclaré : "Nous ne l'avions pas prévu." Cependant, les déclarations du capitaine soulèvent des questions. Il a été interrogé par les autorités pendant plusieurs heures, mais le parquet n'a pas encore annoncé s'il y aura une enquête.

Lynch prévoyait une fête pour célébrer sa victoire en justice

Lynch avait prévu de célébrer sa victoire en justice concernant la vente de son entreprise avec une soirée en famille et entre amis lors de cette croisière. Malheureusement, la moitié des passagers ont péri.

Les couples amis qui ont péri étaient Jonathan Bloomer, chef de la banque d'investissement de Morgan Stanley, et son épouse Anne Elizabeth, ainsi que l'avocat Chris Morvillo et sa femme, Nada. Au moment du désastre, ils se trouvaient tous dans leurs cabines respectives, malheureusement incapables de s'échapper. L'équipage, à l'exception du chef, a tous survécu à l'accident.

Décès récent d'un autre ami

Lynch était souvent considéré comme le "Bill Gates britannique" dans son pays. Lynch a vendu son entreprise de logiciels, Autonomy, à Hewlett-Packard pour 11 milliards de dollars américains (environ 10 milliards d'euros) en 2011, une transaction considérée comme l'une des pires de la Silicon Valley.

Selon les allégations, Lynch, en collaboration avec l'ancien directeur financier Steve Chamberlain, aurait trompé Hewlett-Packard sur l'état financier de l'entreprise. Lynch et Chamberlain ont tous deux été innocentés de ces accusations. Tragiquement, Chamberlain est également récemment décédé, renversé par une voiture pendant sa course à pied.

Les travailleurs de secours sont actuellement en train de récupérer le corps de la fille de Lynch des profondeurs du "Bayesian". Malgré leurs efforts, le compte rendu du capitaine sur la tempête inattendue a soulevé des préoccupations et des soupçons.

Alors que l'opération de sauvetage se poursuit, certains des amis les plus proches de Lynch, dont Jonathan Bloomer et Chris Morvillo, ont péri dans leurs cabines lors du désastre. Leur décès tragique s'ajoute à la liste croissante de victimes de la croisière qui a tourné au désastre.

