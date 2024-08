Le corps d'un assistant olympique retrouvé à Paris

Peu de temps après la cérémonie de clôture grandiose des Jeux Olympiques à Paris, une jeune femme est portée disparue. Les enquêteurs parviennent à retracer son téléphone près du Stade de France avant qu'un SMS ne les mène à un appartement dans le 18e arrondissement. Là, ils découvrent le corps de la jeune femme de 21 ans.

Un journal français, "Le Figaro", rapporté que une femme qui avait bénévolé aux Jeux Olympiques a été trouvée morte dans un appartement à Paris. La jeune femme de 21 ans travaillait au Stade de France, où la cérémonie de clôture avait également eu lieu. Elle a été portée disparue après l'événement. Son corps a été retrouvé moins d'une journée plus tard.

La mère de la jeune femme avait alerté la police, s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles d'elle. Le lundi soir, aux alentours de 21h, les services de sécurité de Paris ont commencé leur enquête. Ils ont rapidement déterminé que la jeune femme portée disparue avait été vue pour la dernière fois dans le 18e arrondissement, peu après la cérémonie de clôture, aux alentours de 1h du matin le lundi. Ils ont également réussi à retracer son téléphone dans la zone de Saint-Ouen, près du Stade de France.

Une piste cruciale est venue d'un SMS transféré aux enquêteurs par la famille de la jeune femme. Un ami polonais a écrit que son compagnon avait "fait une bêtise". La police a retracé l'adresse de l'homme. Après que personne n'ait ouvert la porte au début, ils ont ordonné qu'elle soit ouverte.

Suspect trouvé à côté du corps

Aux alentours de 1h45, la police a trouvé le corps de la jeune femme "froid et sans vie", selon "Le Figaro". Ils ont remarqué un hématome sur sa joue gauche et du sang sur son cou.

Le suspect a été trouvé à côté du corps, dans un "état semi-comateux", et était incapable de parler français. Il a d'abord été emmené à l'hôpital pour des tests d'alcool et de drogues et est maintenant en détention policière. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide volontaire.

Le corps de la jeune femme portée disparue a été trouvé dans le 18e arrondissement de Paris, connu pour sa vie nocturne animée. Le suspect, un étranger, a été découvert à proximité dans un état inconscient.

