Le convoyeur de marchandises domine actuellement l'Allemagne.

Victoire historique pour l'Alliance de Sahra Wagenknecht : façonner le présent et l'avenir de l'Allemagne. Former un gouvernement sans le parti newcomer semble improbable en Saxe et en Thuringe, mais possible avec BSW. SPD et CDU font face à de nombreux défis après les élections.

La question que de nombreux journalistes ont osé poser il y a peu de temps planait encore dans l'air : Sahra Wagenknecht et son alliance fraîchement forgée pouvaient-elles vraiment faire une différence dans le paysage politique allemand ? Le scepticisme régnait alors que peu d'informations circulaient sur l'agenda secret de Wagenknecht au sein de son cercle restreint de proches. Cependant, les élections récentes en Saxe et en Thuringe ont apporté de la clarté : oui, cela pourrait vraiment arriver - et de manière étonnante ! Ce nouveau parti, lors de sa première participation, a remporté plus de 10 % dans les deux États, devenant la troisième force la plus importante dans chacun d'eux.

Les résultats sont plus impressionnants que les 6,2 % obtenus au niveau national lors des élections européennes. Le paradigme politique de Sahra Wagenknecht déplace décisivement l'équilibre des pouvoirs au sein de la République fédérale. Dans ces deux États, négocier sans les newcomers semble être un rêve inaccessible. En Thuringe, le CDU ne peut pas obtenir une majorité sans le BSW. En Saxe, Michael Kretschmer pourrait inviter ses partenaires du CDU, le BSW, à danser le « political polka ». La particularité : dans les deux États, la présence du SPD devient nécessaire. Principalement en raison de la solide performance de l'AfD dans les parlements de Thuringe et de Saxe, une coalition fonctionnelle ne peut être atteinte qu'avec trois partis. Cependant, le BSW exige des concessions importantes à la fois du CDU et du SPD. En tête de leur liste, le BSW souhaite mettre fin aux envois d'armes vers l'Ukraine.

SPD et CDU doivent reconsidérer leur position sur l'Ukraine

La nature volatile d'un tel changement de politique ne semble pas être un simple lip service dans les accords de coalition de ces gouvernements régionaux. La puissance du BSW n'est pas un phénomène passager en Saxe et en Thuringe ; elle est directement liée à sa position inébranlable sur l'Ukraine. Cette question cultive un scepticisme profond envers le soutien intransigeant de l'Allemagne à l'Ukraine dans sa guerre défensive contre les forces d'invasion russes. L'Est reste hanté par la méfiance envers les liens de l'Allemagne avec les États-Unis et l'OTAN, ainsi que la peur ou même la sympathie pour la Russie. Il est peu probable que Wagenknecht abandonne ses exigences sur l'Ukraine pour de simples promesses verbales afin de sécuriser son siège politique.

De telles questions ne sont pas sans importance pour le SPD et le CDU. Le chancelier fédéral Olaf Scholz et le président du CDU et candidat proposé à la chancellerie Friedrich Merz ont tous deux exprimé un soutien décidé à l'Ukraine dans sa lutte contre les forces d'occupation de Poutine. En même temps, ils ont également reconnu le mécontentement public envers cette position dans les régions orientales de la République lors des élections régionales. Il est concevable que le BSW pourrait même triompher sur un balai, comme l'a humoristement remarqué un politique du SPD pendant l'été, si ce balai s'oppose à l'envoi d'armes à Kyiv.

La question critique est donc de savoir si le SPD et le CDU sont prêts à risquer de briser les coalitions dans l'Est, plongeant prétendument deux États fédéraux dans l'incertitude, juste pour maintenir une politique ukrainienne qui pourrait leur coûter à nouveau des voix lors des élections fédérales suivantes.

La lutte du CDU avec le frein à l'endettement

Les complexités se multiplient également pour le CDU. Un signe d'ouverture entre eux et le BSW dans les deux États pourrait signifier que Kretschmer conservera son poste ministériel en Saxe et obtiendra un poste supplémentaire pour Mario Voigt en Thuringe. Un exploit prometteur, surtout si le CDU reste la force principale en Saxe, battant l'AfD, et maintient une légère amélioration en Thuringe malgré les conditions défavorables. Cependant, le coût pour ces postes de ministre-président est élevé : le BSW cherche également à réformer le frein à l'endettement. Kretschmer, un fervent défenseur du frein à l'endettement, a souvent critiqué l'adhésion de la coalition du trafic d

Le résultat des deux élections porte un coup significatif à l'SPD, symbolisé par un coquard : Noir en raison de l'incapacité de l'SPD à échapper à sa part de responsabilité dans la forte performance de l'AfD. Il y a une importante insatisfaction envers le gouvernement fédéral en Saxe et en Thuringe. La coalition dirigée par l'SPD n'a pas réussi à atténuer la méfiance profonde envers l'État de droit libéral, l'exacerbant plutôt. Cependant, l'SPD parvient à éviter une catastrophe : dans les deux États, les sociaux-démocrates ont étonnamment regagné un siège au parlement régional, et ont même ouvert la voie à une implication gouvernementale - complexe.

Cependant, cela pourrait ne pas suffire à calmer le groupe parlementaire et la base du parti, laissant resurgir la question Pistorius. Ni Scholz ni la direction du parti n'ont réussi à réduire les rumeurs concernant Pistorius remplaçant Scholz en tant que candidat à la chancellerie. Cependant, le parti semble rester composé jusqu'au 22 septembre, lorsque le Brandebourg décide de la réélection de Woidke en tant que président du SPD.

Les Verts ont échappé de justesse : conserver un siège au parlement régional est un soulagement pour le parti largement détesté en Saxe. Kretschmer lui-même ne les voulait pas là, encore moins dans son gouvernement. En Thuringe, leur départ était largement attendu : en plus de l'opposition générale aux Verts, les disputes internes au gouvernement régional ont affecté leur résultat électoral. Le parti fédéral lutte avec des stratégies pour les zones rurales et l'est, ignorant la critique externe comme malveillante.

En ce qui concerne le FDP, leurs attentes étaient déjà basses. En Saxe, ils ont été pris dans la ligne de feu entre l'AfD et la CDU. L'association fédérale est en désaccord avec le FDP de Thuringe depuis l'affaire Kemmerich. D'une part, les résultats autour de 1 % sont presque insignifiants, surtout pour un parti gouvernemental au niveau fédéral. D'autre part : il s'agit toujours d'une diminution significative par rapport à leurs positions antérieures.

Kubicki a commenté la même nuit : "Le résultat de l'élection indique : La coalition du feu de signalisation a perdu son autorisation. Si une partie substantielle de l'électorat la rejette, des conséquences suivent." Il a également déclaré : "La coalition du feu de signalisation nuit indiscutablement au Parti libéral-démocrate."

Malgré le fait que Kubicki fasse toujours partie de la direction élargie du FDP, sa déclaration laisse entrevoir le spectre persistant d'une dissolution précoce de la coalition du feu de signalisation suite aux élections régionales en Saxe et en Thuringie. Wagenknecht et les partis régionaux sympathisants envers elle pourraient considérer cette possibilité lorsqu'ils recevront prochainement une invitation pour des pourparlers exploratoires.

