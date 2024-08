Technologie avancée utilisée dans les enquêtes - Le contrôleur d'utilisation du logiciel examine la conformité à la sécurité des données.

L'Autorité de protection des données de Berlin a exprimé des préoccupations quant à la mise en œuvre de la technologie de reconnaissance faciale contestée, suite à la traque de l'ex-terroriste de la RAF Daniela Klette. Par conséquent, l'utilisation du système par le Parquet de Berlin est sous surveillance, comme l'a confirmé un porte-parole.

Selon l'office, l'application généralisée de la reconnaissance faciale biométrique peut avoir un impact significatif sur de nombreux passants, portant atteinte au droit à l'autodétermination informationnelle. Ils soulignent également qu'il n'y a généralement pas de base légale suffisante pour son utilisation dans le Code de procédure pénale ou la loi sur la police de l'État.

Déploiement dans d'autres États fédéraux

Le logiciel a été utilisé dans six enquêtes par le Parquet de Berlin, selon une réponse à une question des Verts de la Sénat de Berlin. Cependant, ces cas se sont produits en dehors de Berlin dans le cadre d'arrangements de coopération avec le Brandebourg et la Saxe. L'objectif était de retrouver des suspects et de cartographier les itinéraires de fuite pour les groupes de vol organisés.

Dans ces six enquêtes menées par le Parquet de Berlin, 31 suspects sont mentionnés. Les Verts de Berlin et du Brandebourg ont exprimé leurs préoccupations quant à l'utilisation et ont appelé à une plus grande transparence. Le "Tagesspiegel" avait déjà abordé ce sujet.

Après l'arrestation de Klette, il a été révélé que des photographies d'elle issues d'activités à Berlin avaient été trouvées en ligne plusieurs mois auparavant à l'aide de moteurs de recherche à jour - mais pas par la police. Ils ont cité de nombreuses restrictions légales qui limitent fréquemment son application.

