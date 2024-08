- Le contrat à Gladbach est résilié: Christoph Kramer vers les larmes pour dire au revoir

La séparation prématurée du champion de la Coupe du Monde de football Christoph Kramer et du club de Bundesliga Borussia Mönchengladbach a été finalisée après de longues négociations. Comme annoncé par le club vendredi, le contrat du joueur de 33 ans, qui courait jusqu'au 30 juin 2025, a été résilié. "Chris est devenu une véritable figure d'identification pour ce club pendant son passage chez nous et était l'un des visages qui ont façonné le Borussia Mönchengladbach ces dernières années, ce pour quoi nous le remercions", a déclaré le directeur sportif Roland Virkus.

Kramer a joué au total pendant dix ans dans la région du Bas-Rhin et a passé deux ans chez Bayer Leverkusen. Depuis 2018, il travaille également en tant qu'expert TV pour ZDF lors des Championnats du Monde ou d'Europe et est considéré comme l'un des meilleurs experts de la station.

Cependant, le milieu de terrain défensif a eu du mal sous l'entraîneur de Borussia Gerardo Seoane et fait face à une forte concurrence au sein de l'équipe. Même avant la fin de la dernière saison, Kramer a été informé lors de plusieurs conversations que son temps de jeu déjà réduit était peu probable d'augmenter. Lors de la dernière saison, Kramer n'a joué que 16 matchs et a commencé dans le onze de départ à deux reprises.

Christoph Kramer qualifie son temps à Gladbach de " incroyable "

Les premières discussions sur une séparation prématurée ont échoué en raison de son contrat lucratif. Cependant, un accord a été trouvé peu avant le début de la nouvelle saison. Aucun détail sur les modalités et un éventuel nouveau club n'a été rendu public. "J'ai conduit au Borussia-Park avec le sourire aux lèvres pendant dix ans et je n'ai jamais caché ce que ce club, ses fans et ses employés représentent pour moi", déclare Kramer. "Le voyage avec Borussia était incroyable et unique. Malheureusement, c'est maintenant terminé, mais je suis également impatient de voir ce qui m'attend", a ajouté Kramer.

